Bundesliga auf Apple TV+: Angeblich bereits erste Gespräche

Apple soll laut einem Medienbericht an den Übertragungsrechten für die deutsche Fußball-Bundesliga interessiert sein. Der iPhone-Hersteller befinde sich dazu bereits in Gesprächen mit Verantwortlichen der Deutschen Fussball-Liga (DFL). Offen ist allerdings, ob das amerikanische Unternehmen hier zunächst nur seinen Heimatmarkt, die USA, im Blick hat oder auch an den Rechten für Europa arbeitet.

Das US-Sportportal World Soccer Talk beruft sich in seinem Bericht auf nicht näher benannte Quellen. Apple selbst und die DFL wollten sich auf Anfrage des Magazins nicht äußern. Aktuell hat in den USA noch der US-Sportsender ESPN bis zur Saison 2025/26 die Exklusivrechte für die Übertragung der Bundesliga. Dieser zahle dafür angeblich 30 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Im Frühjahr 2022 gestartet

Im März 2022 gab Apple nach monatelangen Gerüchten seine ersten Sportübertragungen von Baseball-Spielen auf Apple TV+ bekannt. Im Juni 2022 schloss das US-Unternehmen einen Exklusivertrag mit der Major League Soccer (MLS). Der US-amerikanische Fußball wird von Apple weltweit angeboten. Auf dem Apple TV führte Apple mit tvOS 16.5 eine neue Multiview-Funktion für Sportübertragungen ein. Angeblich strecke Apple seine Fühler auch in Richtung weiterer Sportarten aus, so etwa im American Football, bei den NASCAR-Autorennen und im Basketball.

In Europa sollen die Übertragungsrechte der Bundesliga bereits bis zum Jahr 2027 vergeben sein. Folglich könnte Apple hier erst später einsteigen, wenn dies denn von den US-Amerikanern überhaupt so geplant ist.

Sport auf der Vision Pro?

Sportübertragungen könnten für Apple auch mit Blick auf die Vision Pro von Interesse sein. In den ersten Demos für Journalisten im Juni war unter anderem eine Szene zu sehen, wo der Betrachter mit dem räumlichen Computer am Spielfeldrand hinter dem Tor bei einem Fußballspiel steht und die Begegnung aus dieser Perspektive mitverfolgen kann. Die Mixed-Reality-Brille könnte von entsprechenden Angeboten profitieren. Die Vision Pro soll Anfang 2024 in den USA erscheinen.

