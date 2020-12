Bundesregierung stockt Milliarden für Künstliche Intelligenz auf

Die Bundesregierung will die Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) bis 2025 von 3 Milliarden auf 5 Milliarden Euro erhöhen. Sie beschloss am Mittwoch, die Strategie Künstliche Intelligenz (KI) fortzuschreiben, mit der Deutschland bei diesem Thema vorangebracht werden soll.

In der Stategie Künstliche Intelligenz geht es unter anderem um Förder- und Forschungsprogramme in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Erklärtes politisches Ziel ist es laut Bundesregierung, "zum weltweit führenden Standort" für die Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz zu werden.

Gefördert werden zum Beispiel KI-basierte Mobilitätskonzepte für Städte oder zur Anbindung des ländlichen Raums, auch Projekte im Bereich Kultur, Information und Medien, etwa zur automatischen Erkennung gezielter Falschinformation, zur Identifizierung illegal gehandelter und gestohlener Kulturgüter oder zur Übertragung alter handschriftlicher Aufzeichnungen in Archiven in digital lesbare Formen.

Mehr Fachkräfte, mehr Forschungsstrukturen

Konkret wird in der Strategie angestrebt, mehr KI-Fachkräfte auszubilden, anzuwerben und in Deutschland zu halten. Es sollen leistungsstarke und international sichtbare Forschungsstrukturen etabliert werden. Dafür sollen modernste KI- und Rechnerinfrastrukturen auf international konkurrenzfähigem Niveau bereitgestellt werden.

Es sollen "ausgehend von exzellenten Forschungs- und Transferstrukturen KI-Ökosysteme von internationaler Strahlkraft" etabliert werden, "um die Anwendung von Forschungsergebnissen in der betrieblichen Praxis, insbesondere im Mittelstand, zu forcieren und die Gründungsdynamik anzukurbeln", heißt es weiter in der Strategie. Unterstützt werden soll die zivilgesellschaftliche Vernetzung und die Einbeziehung in die Entwicklung und Nutzung von gemeinwohlorientierter KI.

Künstliche Intelligenz wird bisher unter anderem eingesetzt für selbst parkende Autos, Sprachassistenten und lernfähige Maschinen. Kaufvorschläge im Online-Shop oder Playlisten in Streamingdiensten werden basierend auf vorheriges Konsumverhalten von Maschinen errechnet. Die erste Version ihrer KI-Stategie hatte die Bundesregierung vor zwei Jahren beschlossen.

(anw)