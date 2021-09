Bundestagswahl 2021: Hochrechnungen – SPD knapp vor Union, Grüne mit Abstand

Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt und laut den ersten Hochrechnungen landet die SPD knapp vor den Unionsparteien, die Grünen deutlich dahinter auf Platz 3 vor FDP und AfD. Ob es die Linke wieder in den Bundestag schafft, ist noch nicht klar. Laut der Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) stimmten 25,8 Prozent für die SPD, 24,2 für CDU und CSU sowie 14,7 Prozent für die Grünen. Die FDP kommt demnach auf 11,8 Prozent, die AfD auf 10,1 Prozent. Die Linkspartei hat demnach genau 5 Prozent erreicht. Auch bei Infratest Dimap (ARD) liegt die SPD vorne, mit 24,9 Prozent aber nur äußerst knapp vor CDU/CSU mit 24,7 Prozent. Die Union würde demnach aber wegen Überhangmandaten einen Sitz mehr im Bundestag bekommen.

Die Grünen stehen hier bei 14,8 Prozent, die AfD bei 11,3 vor der FDP mit 11,2 Prozent. Auch hier steht die Linke bei genau 5 Prozent. Gegenwärtig sieht es aber so aus, dass die Linkspartei die nötigen drei Direktmandate gewinnen könnte, um es auch bei weniger als 5 Prozent der Zweitstimmen in den Bundestag zu schaffen. Außerdem hat es laut Infratest Dimap der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) einen Sitz im Bundestag erreicht. Für die Partei der Dänen und Friesen in Schleswig-Holstein gilt die Fünfprozenthürde nicht.

Nun geht es um die Regierungskoalition

Nachdem es während des Wahlkampfs zeitweise sogar so ausgesehen hatte, dass Union und SPD gemeinsam nicht einmal mehr auf eine Mehrheit im nächsten Bundestag kommen könnten, hat sich dieses Szenario nicht bewahrheitet. Welche darüber hinausgehenden Koalitionen nun möglich werden, wird sich aber erst im Verlauf des Abends zeigen. Eine Ampelkoalition (SPD, Grüne und FDP) hat offenbar auf jeden Fall genug Sitze, genauso wie "Jamaika" (CDU, Grüne und FDP). Sollte die Linkspartei den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen, könnte es für Rot-Rot-Grün (SPD, Grüne und Linke) höchstens sehr knapp reichen.

Nach den ersten Hochrechnungen haben die Spitzenkandidaten von SPD und Union beide Ansprüche auf das Bundeskanzleramt angemeldet. Während Olaf Scholz aber nicht von einer bestimmten Koalition gesprochen hat, setzte Armin Laschet in einer ersten Äußerung auf "Jamaika" beziehungsweise wie er es nannte, eine "Zukunftskoalition". Dass die Union nicht die stärkste Fraktion werden könnte, sei aber eine Herausforderung.

Historisches Wahljahr, historische Wahl

Sollten die Hochrechnungen Bestand haben, hätte die SPD in etwa so viele Stimmen erhalten, wie erwartet, die Union aber zum Schluss noch einmal aufgeholt. Für die Grünen wäre das Ergebnis schlechter, als in den jüngsten Umfragen, nachdem die Partei im Frühjahr für kurze Zeit sogar an der Spitze gelegen, dann aber stetig verloren hatte. Dahinter passen die Zahlen dagegen etwas besser, außer für die Linke. Nachdem die Partei stabil bei etwa 6 bis 7 Prozent gelegen hatte, muss dort nun um den Wiedereinzug in den Bundestag gezittert werden.

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 bedeutet das sich abzeichnende Ergebnis einen Tiefschlag für die Unionsparteien, für die SPD eine deutliche Erholung und das offenbar beste Ergebnis für eine weitere Partei überhaupt. Schon die 32,9 Prozent vor vier Jahren waren das zweitschlechteste Ergebnis für die Union, die SPD hatte mit 20,5 Prozent sogar ihren absoluten Tiefststand erreicht. Für die Union ging es also deutlich nach unten, die Sozialdemokraten kratzen nun an ihrem bislang zweitschlechtesten Ergebnis von 2013 (25,7 Prozent). Das bisher beste Ergebnis abseits von SPD und Union hatte die FDP 2009 mit 14,6 Prozent erreicht, das könnten die Grünen nun toppen. Die FDP konnte ihr Ergebnis von 2017 (10,7) wohl in etwa halten, für die AfD lief es schlechter und die Linke hat womöglich sogar mehr als 4 Prozentpunkte verloren.

Ein langer Abend

Zum Nachmittag waren aus verschiedenen Bundesländern vergleichbar hohe oder höhere Zwischenstände bei der Wahlbeteiligung im Vergleich zur vorigen Bundestagswahl vermeldet worden. Dazu hat auch der deutlich höhere Anteil von Briefwählern und Briefwählerinnen beigetragen. Der könnte auch dafür sorgen, dass die ersten Wahlprognosen kurz nach Schließung der Wahllokale weniger genau sind, als in der Vergangenheit.

Große Probleme hatte es am in Berlin gegeben, wo gleichzeitig zum Bundestag auch das Abgeordnetenhaus gewählt wurde und ein Volksentscheid anstand. In zahlreichen Wahllokalen hatten sich lange Schlangen gebildet, mitunter musste man weit über eine Stunde warten, um seine Kreuze zu machen. Hinzu kamen Pannen, darunter vertauschte Wahlzettel in zwei Wahllokalen und eine defekte Schließanlage, die erst mithilfe der Feuerwehr umgangen werden konnte.

Eine Menge Häme hat am Wahlsonntag noch einmal der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Armin Laschet, abbekommen. Mit seiner Ehefrau hatte er seine Stimme in Aachen abgegeben, den Wahlzettel dabei aber falsch herum gefaltet. Dadurch war sichtbar, für wen er gestimmt hat. Normalerweise hätten er und seine Frau die Wahl also wiederholen sollen. Weil er seine eigene Partei gewählt habe, könne darin keine Wählerbeeinflussung gesehen werden, hatte der Bundeswahlleiter auf Twitter mitgeteilt. Konsequenzen hatte das also keine.

Diese Meldung wird im Laufe des Abends aktualisiert.

