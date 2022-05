Kartenzahlung nicht möglich: Bundesweite Störung sorgt für Ärger

Seit Dienstagvormittag treten in Deutschland Störungen im Zahlungsverkehr mit Kreditkarten, Girocards (ehemals EC-Karten) sowie bei weitere Debitkarten auf. Betroffen sind Supermärkte, Einzelhändler und Tankstellen im gesamten Bundesgebiet, was für Frust bei den Kunden sorgt. Nach ersten Informationen soll es sich um eine Netzstörung handeln. An Bankautomaten könne Bargeld weitgehend störungsfrei bezogen werden.

Störung bei Girocardzahlung dauert an

Die Störungen bei Kartenzahlungen dauern offensichtlich am Mittwochvormittag noch an. Zunächst schien es so zu sein, dass nicht alle Karten-Terminals betroffen sind. Der Softwareanbieter Huth, der Tankstellen mit Kartenlesegeräten ausstattet, teilte allerdings mit, dass die Terminals sich nicht mit dem Host verbinden könnten. Die Zahlungsdaten können zwar eingelesen, aber nicht weitergeleitet werden. Das deutet darauf hin, dass der Netzwerkbetrieb zwischen den Terminals und der Zahlungsinfrastruktur der Banken fehlerhaft funktioniert. Die Banksysteme sind vermutlich nicht betroffen. An einer Behebung der Störung werde gearbeitet. Unklar ist, wie lange sie noch andauern wird.

Die Ausfälle sorgen derweil für Frust und Ärger bei Händlern und Kunden. Händler geben die Ware ohne Bezahlung nicht heraus, Kunden müssen dann zunächst Bargeld an einem Geldautomaten besorgen. Händler schrieben uns und berichteten etwa von ihren Problemen mit dem Kartenterminal Verifone H5000. Ein Händler beschrieb etwa, dass lediglich einige Kreditkarten funktionieren würden - allerdings auch nur bei Beträgen unter 50 Euro.

Kartenzahlungen nicht möglich: Sorgen vor dem Feiertag

Vor dem Feiertag am Donnerstag dürfte sich der Frust noch verstärken, wenn Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe nicht wie gewohnt mit Karte bezahlen können. Insbesondere Kartenzahlungen an Tankstellen dürften problematisch sein, wenn nach dem Tanken nicht bezahlt werden kann. Einige Tankstellen sind mittlerweile dazu übergegangen, vorsorglich Schilder an den Zapfsäulen anzubringen, dass derzeit keine Kartenzahlung möglich ist.

