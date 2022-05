Bunt statt Blau: Folie verleiht blauen Solarzellen neue Oberflächenfarbe

Wenn demnächst viele Dachflächen mit Photovoltaikmodulen behängt werden, dominieren in Wohngegenden blaue statt rote Dächer. Das gefällt nicht jedem, schon gar nicht Architekten. Die wollen PV-Module auch an Fassaden hängen, doch das Einheitsblau stört zuweilen – etwa Firmen, deren Unternehmensfarbe respektive Corporate Identity rot statt blau ist.

Hier hilft die Firma Temicon mit ihrer Morphocolor-Technik. Sie bringt auf die Solarmodule eine mit Filtern versehene Diffuserschicht auf, die das einfallende Sonnenlicht gleichmäßig streut und den Modulen zugleich eine neue Farbe verleiht.

Im Rolle-zu-Rolle-Verfahren

Der Diffuser entsteht im LIGA-Prozess (Lithografie, Galvanik und Abformung): Zunächst wird auf das Imprint-Werkzeug in einem galvanischen Prozess die Mikrostruktur für den Diffusor übertragen. Der so angefertigte Stempel wird dann über die dünne transparente Folie geführt, wobei Temicon diesen sogenannten Nanoimprint im kostengünstigen Rolle-zu-Rolle-Verfahren erzeugt. Am Ende bringt das Unternehmen einen Bragg-Spiegel auf, der als spektral selektierenden Strahlverstärker dafür sorgt, dass nur Licht in der gewünschten Wellenlänge beziehungsweise Farbe vollständig reflektiert wird. Das Modul sieht dann nicht mehr PV-typisch blau aus, sondern nimmt selbst unter großen Blickwinkeln die mit dem Interferenzfilter gewählte Färbung an.

Farbiges Photovoltaikmodul Morphocolor, entwickelt am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, hier in sehr blau. (Bild: Fraunhofer ISE)

Zusätzlicher Vorteil des Verfahrens: Durch die Diffusionsfolie erreicht mehr Licht die Solarzellen, da es homogen und richtungsunabhängig aus der Folie auf die Zellen fällt. Damit hängt die Intensität weniger stark von der Position der Module zur Sonne am Himmel ab und der Modulwirkungsgrad steigt. Die Temicon-Folien sind bis zu 36 Mikrometer dünn und bis zu 1,05 Meter breit. Alternativ bietet das Unternehmen 1 m × 1,60 m große Platten an, die auf die PV-Module gelegt werden.

Temicon stellt nicht nur Farbwandler-Folien her, sondern auch sehr feine Diffusionsfolien etwa für blendfreie Beleuchtung, Antireflexfilter für Displays (Mottenauge), mikrostrukturierte Lichtleiter und Mikrolinsen für Head-Up-Displays (HUDs).

(uk)