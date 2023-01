Bunte Streifen: Mysteriöser Display-Darstellungsfehler beim iPhone 14 Pro

Apple überprüft intern Nutzerberichte, laut denen es beim iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max beim Einschalten zu merkwürdigen Display-Fehlern kommt. Die Meldungen tauchen schon seit Wochen in verschiedenen Foren wie Reddit auf und scheinen zunächst im täglichen Betrieb keine Auswirkungen zu haben, stören Betroffene aber dennoch, weil sie fürchten, dass ihr Smartphone defekt sein könnte.

iPhone 14 Pro: Gelbe und grüne Streifen beim Systemstart

Das Problem zeigt sich sowohl beim Systemstart der aktuellen Pro-iPhones als auch (seltener) beim Verlassen des Schlafmodus durch Antippen des Bildschirms oder Betätigen des Sleep/Wake-Knopfes. Es tauchen dann kurz (bei Betrieb im Hochformat) horizontale Streifen in grüner und gelber Farbe auf. Diese kommen entweder einzeln (siehe Bild oben) oder geballt über den ganzen Bildschirm verteilt vor. In einem internen Memo, das für interne wie externe Servicetechniker gedacht ist und MacRumors vorliegt, räumt Apple die Display-Fehler ein.

Nutzer des iPhone 14 Pro und Pro Max könnten demnach "berichten, dass sie beim Einschalten oder Entsperren ihres Telefons kurz horizontale Linien auf dem Bildschirm aufblitzen sehen". Apple sei sich des Problems bewusst. Laut dem Memo handelt es sich allerdings nicht um einen Hardware-Schaden. Man werde "in Kürze eine Softwareaktualisierung veröffentlichen, die das Problem beheben wird", so Apple weiter. Wie häufig der Fehler auftritt und was der genaue Auslöser ist, bleibt bislang im Unklaren – ein iPhone 14 Pro Max in der Mac & i-Redaktion zeigte den Bug bislang beispielsweise nicht.

Teuerste neue iPhone-Modelle betroffen

Interessanterweise sind von den Farbstreifen nicht die regulären iPhone-Modelle des Jahres 2022 – also Phone 14 und iiPhone 14 Plus – betroffen. Diese Geräte verfügen über ein anderes Innenleben als die Pro-Modelle, darunter das neue A16-SoC und die Fähigkeit, den Bildschirm auch im Always-On-Betrieb zu nutzen, um Uhrzeit, Widgets oder Benachrichtigungen anzuzeigen. Es gibt Vermutungen, das diese neue Funktion mit den Display-Fehlern etwas zu tun haben könnte.

iPhone 14 Pro und 14 Pro Max sind die teuersten Modelle des aktuellen iPhone-Jahrgangs. Nutzer können bis zu 2100 Euro beim Hersteller für sie ausgeben. Aufgrund massiver Produktionsschwierigkeiten in China waren sie schon im November nur noch schwer zu kriegen, mittlerweile hat sich die Versorgungslage aber wieder normalisiert. MacRumors vermutet, dass der Bugfix mit iOS 16.3 kommen könnte, das aktuell in einer Betaphase getestet wird.

(bsc)