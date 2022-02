Business Automatisierung: Kogito 1.17 erhält neue Datenbankfunktionen

Das Team hinter dem Open-Source-Projekt Kogito hat Version 1.17 der Cloud-nativen Plattform zur Automatisierung von Geschäftsabläufen vorgelegt. Wie üblich liegen damit auch Updates von Kogito Images, Operator und des Command-Line Interface (CLI) in der neuen Version vor. Das Release des Kogito Tooling erreicht derweil Versionsstand 0.16.0. Die von Red Hat unterstützte Business-Automatisierungsplattform bereinigt mit dem Update eine Reihe von Fehlern, führt aber auch neue Funktionen ein – insbesondere den Support von Datenbanken wie Oracle und PostgreSQL betreffend.

Persistenz mit Oracle, Infinispan und PostgreSQL

Wesentliche Neuerungen in Kogito 1.17 finden sich in der Runtime: Entwicklerinnen und Entwickler können jetzt auch eine Oracle-Datenbank als Persistenz-Instanz für die dauerhafte Datenspeicherung einbinden und für das Zusammenspiel mit dem Kogito Data Index Service konfigurieren. Darüber hinaus lassen sich die auf GitHub verfügbaren Anwendungsbeispiele process-usertasks-quarkus-with-console und process-usertasks-timer-quarkus-with-console, die den Prozess für die Einstellung neuer Mitarbeiter durch die Personalabteilung abbilden, mit Infinispan- oder PostgreSQL-Persistenz nutzen.

Breaking Change: Serverless Workflow Specification 0.8

Einen Breaking Change, den Entwicklerinnen und Entwickler bei der Migration auf Kogito 1.17 beachten müssen, betrifft die Implementierung der Serverless-Workflow-Spezifikation in Version 0.8. Durch das Update der Domain Specific Language (DSL) stehen für Arbeitsabläufe nun auch Constants und Secrets zur Verfügung. Über Constants lassen sich statische, unveränderliche Daten definieren, Secrets erlauben den Zugriff auf Passwörter, OAuth-Token oder vergleichbare sensible Informationen. Für Events und Actions stehen zudem die Funktionen useData und useResults bereit. Zuvor ist jedoch in allen Fällen eine Anpassung bestehender Workflow-Dateien an die neue Version der Serverless-Workflow-Spezifikation erforderlich.

Weitergehende Informationen zu den Neuerungen in Kogito 1.17 sowie den Bezugsquellen der verschiedenen Komponenten finden sich im Blogbeitrag auf der Projektwebsite. Details zu sämtlichen Änderungen der Business-Automatisierungsplattform liefern die Release Notes sowie das komplette Changelog.

