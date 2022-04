Business Essentials: Apples Abodienst für kleinere Unternehmen startet

Apple baut das Dienstegeschäft aus: Mit den Business Essentials hat der Konzern einen neuen Abodienst eingeführt, der sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen richtet. Das Paket beinhaltet neben Geräte-Management auch Cloud-Speicherplatz sowie – gegen Aufpreis – ein spezielles Support-Angebot. Business Essentials ist nach längerer teilnehmerbegrenzter Betaphase jetzt in den USA allgemein verfügbar, wie Apple mitteilte. Konkrete Termine für die Einführung des Dienstes in anderen Ländern und Regionen wurden bislang nicht genannt.

Geräteverwaltung und iCloud

Die Geräteverwaltung soll das Einrichten und Verwalten von Apple-Hardware (iPhones, iPads und Macs) aus der Ferne möglich machen und die Bereitstellung von Software und speziellen Einstellungen auf den Geräten der Mitarbeiter vereinfachen. Der Dienst unterstützt sowohl die Verwaltung firmeneigener Hardware als auch privater Geräte von Mitarbeitern, auf denen Firmendaten getrennt abgelegt werden. Entsprechende Funktionen sind in den Betriebssystemen des Herstellers integriert. Die Anmeldung erfolgt über verwaltete Apple-IDs, auch Microsoft Azure Active Directory wird unterstützt. Support für die Anmeldung mit Google-Workspace-Accounts soll noch im Frühjahr folgen, kündigte Apple außerdem an.

Das Abonnement beinhaltet außerdem iCloud-Speicherplatz zum Abgleich und Austausch von Dateien sowie daran geknüpfte Funktionen wie iPhone-Backups, ähnlich wie Apple es bereits für Endkunden anbietet.

Mehr Support – auch vor Ort

Firmen können Apples Zusatzversicherung AppleCare+ buchen und erhalten damit speziellen Telefon-Support, zudem sind bestimmte Beschädigungen am Gerät abgedeckt. In ersten US-Städten soll bei Problemen innerhalb weniger Stunden ein Apple-Techniker vor Ort erscheinen, um etwa ein defektes iPhone zu reparieren. Die Preise für den Abodienst beginnen bei 3 US-Dollar pro Monat und Einzelgerät und reichen – mit AppleCare+ und 2 TByte Speicherplatz – bis hin zu 25 Dollar pro Nutzer und Monat.

(lbe)