Business Process Intelligence: SAP übernimmt Signavio

Deutschlands größtes IT-Unternehmen SAP übernimmt Signavio, ein im Bereich Business Process Management seit Jahren etabliertes Unternehmen mit deutschen Wurzeln. Die Unternehmen haben am 27. Januar 2021 ihre Vereinbarung zur Übernahme abgeschlossen, die im ersten Quartal 2021 zum Tragen kommen soll. Die zuständigen Aufsichtsbehörden müssen noch zustimmen.

Cloud-native Modellierung von Geschäftsprozessen

SAP will nach eigenen Angaben mit der integrierten Cloud-nativen Prozess-Suite von Signavio das eigene Portfolio in Richtung des neuen SAP-Geschäftsbereichs Business Process Intelligence ausbauen – dieser ist offenbar grundlegend für das neue SAP-Angebot "RISE with SAP", mit dem die Walldorfer Unternehmen bei der digitalen Transformation und dem Verlagern von Geschäftsprozessen in die Cloud unterstützen wollen.

Laut Rouven Morato, General Manager von SAP Business Process Intelligence, plant der Konzern, seinen Kunden nun "eine durchgängige Prozess-Transformations-Suite zu bieten". Signavio gilt laut Morato in der Branche als Marktführer in der Prozessmodellierung und im Prozessmanagement. Der CEO und Mitgründer von Signavio, Gero Decker, hebt die globale Reichweite und Finanzkraft von SAP hervor, um gemeinsam "das weltweit größte Portfolio für Unternehmenssoftware" anzubieten. Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Hintergrundinformationen zu Signavio

Signavio mit Hauptsitz in Berlin verfügt über Niederlassungen in den USA, in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Singapur und Australien. Mit seiner Business Transformation Suite verfügt es derzeit nach eigenen Angaben über eine Million Anwender in rund 2000 Unternehmen weltweit.

Weitere Details zur Übernahme lassen sich der Pressemeldung entnehmen, die auf Englisch vorliegt.

