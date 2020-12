Bytedance: Beteiligung an Handyspiele-Hersteller CMGE soll Geschäft stärken

Bytedance, die chinesische Muttergesellschaft der Kurzvideo-Plattform TikTok, will wohl die gesamten 27,6 Prozent der Anteile der China Mobile Games and Entertainment Group (CMGE) von Fairment Ridge Investment übernehmen. Wie Reuters aus unterrichteten Kreisen erfahren haben will, soll der Deal Bytedance ein weiteres lukratives geschäftliches Standbein verschaffen, denn durch die Covid-19-Krise hat der Markt mit mobilen Spielen angezogen.

Fairment Ridge Investment wird von dem CMGE-Vorsitzenden Xiao Jian und seinem Stellvertreter Sin Hendrick kontrolliert. Beide halten einen Anteil von 27,6 Prozent an CMGE und sind damit die größten Anteilseigner. Die Marktkapitalisierung von CMGE soll 997 Millionen US-Dollar betragen, heißt es bei Reuters weiter. Der an Bytedance gehende Anteil könnte also rund 275 Millionen Dollar wert sein.

Derzeit laufen noch die Verhandlungen. Laut Insidern soll Bytedance ein Angebot zwischen 4 Hong Kong Dollar und 5 Hong Kong Dollar, etwa 52 US-Cent bis 64 US-Cent, unterbreitet haben. Das läge zwischen 30 Prozent und 60 Prozent über dem Kurs von Montag, der bei etwa 3,08 Hong Kong Dollar lag.

Die Mitteilung über den geplanten Kauf katapultierte die Aktie von CMGE aus der Verlustzone um etwa 21 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober.

Wachstumsbereich Spiele

Bytedance sieht den Bereich Games als Wachstumsmarkt an. In der Corona-Krise mit den damit einhergehenden Schließungen von anderen Entertainment-Möglichkeiten und dem Umstand mehr zuhause zu bleiben, wird mehr gespielt, die Spiele-Downloads steigen. Dies sieht Bytedance, das sich bereits seit längerem nach Investitionsoptionen umsieht, um das eigene Portfolio zu erweitern, als lohnende Anschaffung an, heißt es bei Reuters mit Bezug auf mit der Sache betraute Personen. Bytedance und CMGE wollten sich zunächst nicht zu dem Deal äußern.

Bytedance ist bereits in der Spielebranche mit Casual Games aktiv und bietet Spiele in den chinesischen App Stores an. 13 dieser Spiele wären bis Ende 2019 erfolgreich in Apples App Store gewesen, heißt es. Die Games-Sparte von Bytedance umfasst etwa 2000 Beschäftigte.

