C++20: Überblick zum neuen Standard im C++20-Crashkurs (online)

Wer sich für C++ interessiert oder darin schon Erfahrung hat, kann am 5. Juli einen von heise Developer ausgerichteten kompakten Crashkurs zu C++20 besuchen. Nicolai Josuttis vom ISO-Standardkomitee bietet darin einen Überblick über die neuen Sprachfeatures wie Concepts, Ranges, Module und Coroutinen, die das Programmieren mit C++ nachhaltig verändern werden. Der Fokus im Workshop soll Teilnehmenden helfen, die Komplexität von C++ in den Griff zu bekommen.

Workshop zu den Neuerungen in C++20

Der Paradigmenwechsel, den C++20 einläutet, dürfte ähnlich groß sein wie vor rund 10 Jahren die Einführung von C++11, mit dem die Ära des "Modernen C++" begonnen hatte. Neben Concepts, Ranges, Modulen & Co. führt "das noch modernere C++" neue Operatoren ein, die sich automatisch generieren lassen. Es gibt neue Bibliotheken für Kalender, Zeitzonen, Textformatierung, Span-Typen und eine Reihe von Features für Concurrency. Zahlreiche kleinere Features runden die Sprachentwicklung ab.

In dem ganztägigen Tutorial erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick über das, was C++20 bringt, der Trainer diskutiert die Hintergründe und zeigt auf, inwiefern sich das Programmieren mit C++ auf den Entwickleralltag niederschlägt. Grundkenntnisse in C/C++ oder einer anderen modernen Programmiersprache sind gewünscht. Wer teilnimmt, erhält einen Überblick über die neuen Features, erfährt Hintergründe zum "noch moderneren C++" und erhält ein Praxistraining zu Operatoren, Bibliotheken sowie Concurrency. Letztlich macht Übung die Meister, daher können sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene C++-Developer mit dem Workshop ihre Programmierkünste auf einen zeitgemäßen Stand bringen. Tickets sind zu je 449 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) auf der Veranstaltungs-Website erhältlich:

Online-Workshop "C++20-Crashkurs: Überblick zum neuen Standard", 5. Juli 2021, 9-17 Uhr

Über den Trainer

Nicolai Josuttis ist ein erfahrener Trainer und in der C++-Community als Autor einschlägiger Fachliteratur bekannt, unter anderem "The C++ Standard Library" und "C++17 – The Complete Guide" stammen aus seiner Feder. In seinen Workshops bringt er Fakten und Erfahrung aus rund 20 Jahren aktiver Mitarbeit in der C++-Standardisierung ein, Vermittlung gewürzt mit "War Stories".

(sih)