C/2023 A3: Komet könnte im Herbst 2024 mit bloßem Auge zu sehen sein

Ein vor wenigen Tagen entdeckter Komet rast aktuell auf die Sonne zu und könnte im Herbst 2022 zu einem der hellsten Objekte am Nachthimmel werden. Entdeckt wurde der Himmelskörper mit dem vorläufigen Namen C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) von gleich zwei Teleskopen, inzwischen haben viele weitere Observatorien den Fund bestätigt. Aktuell befindet sich der Komet etwa zwischen den Umlaufbahnen von Saturn und Jupiter, fasst EarthSky zusammen. Aber bereits in anderthalb Jahren wird er der Sonne etwa so nahe kommen, wie der Merkur. Experten zufolge könnte er dann so hell werden wie der zweithellste Stern Canopus oder sogar die scheinbare Helligkeit der Venus erreichen – wenn er die Annäherung an die Sonne übersteht.

Doppelt entdeckt

Wie aus dem Eintrag beim Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union hervorgeht, wurde der Komet zuerst am 9. Januar von der Sternwarte am purpurnen Berg nahe der chinesischen Metropole Nanjing entdeckt. Weil keine Bestätigung folgte, wurde das Objekt dann wieder aus der Datenbank entfernt, bis ein südafrikanisches Teleskop des Atlas-Netzwerks am 22. Februar erneut einen Fund meldete. Nachdem deutlich geworden war, dass es sich um denselben Kometen handelt, wurde der nach beiden Observatorien benannt.

Weil der Aufbau des Himmelskörpers bislang noch gar nicht bekannt ist, ist auch nicht wirklich abzusehen, wie sich die Annäherung an die Sonne auf ihn auswirken wird. Zum gegenwärtigen Stand kann also höchstens spekuliert werden, wie hell der Komet wird. Deutlich ist aber bereits, dass er zwischenzeitlich schlecht zu sehen, später dann am Morgen- und danach am Abendhimmel auftauchen wird. Zumindest möglich ist es jedoch auch, dass der helle Komet Neowise, der im Sommer 2020 deutlich zu beobachten war, mit C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) einen Nachfolger bekommt. Ermittelt wurde noch, dass der für einen Umlauf um die Sonne mehr als 80.000 Jahre braucht und damit noch länger als der "grüne Komet" C/2022 E3 (ZTF).

