C++-Bibliothek: Boost 1.75 bringt JSON-Parser, Fehlerbehandlung und Reflexion

Am 21. Januar 2021 findet die Online-Konferenz betterCode() C++20 statt, in der sich alles um den aktuellen C++-Standard dreht. Mit Bjarne Stroustrup ist der Vater der Programmiersprache mit an Bord, der unter anderem in einer Ask-Me-Anything-Runde alle Fragen rund um C++ beantwortet.

Weitere Vorträge drehen sich um die Neuerungen wie Module, Concepts, Corountinen, die Ranges-Library und Strong Typing.

Bis zum 16. Dezember 2020 sind Tickets zum Frühbucherpreis erhältlich.