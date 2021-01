C++-Praxistag: Workshop zu den Best Practices in Modernem C++

C++ ist für Anfänger anspruchsvoll, für erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler immer noch herausfordernd: Am 4. Februar 2021 (plus Zusatztermin am 11. Februar) führt C++-Trainer Rainer Grimm im Rahmen der von iX und heise Developer veranstalten betterCode()-Reihe einen eintägigen Online-Workshop zu Modernem C++ und den C++ Core Guidelines durch.

Typsicheres Design und sauberes Programmieren

Insbesondere in sicherheitskritischen Umgebungen gilt die Kenntnis der Richtlinien für korrektes Programmieren in Modernem C++ als Pflicht, um beim Programmieren zum Beispiel ein typsicheres Design zu erstellen, Containergrenzen zu respektieren und den Code nur auf gültige Variablen zugreifen zu lassen. Hier setzt der Workshop an: Alle Teilnehmenden lernen die Guidelines für sauberes und sicheres Programmieren kennen und erhalten Grundlagen, um die Best Practices künftig selbst anzuwenden.

C++ Core Guidelines in der Praxis

Der Praxistag fußt auf Rainer Grimms neuem Lehrbuch zu den "C++ Core Guidelines", das im April 2021 erscheinen soll. Alle Teilnehmenden erhalten ein Exemplar seiner bereits veröffentlichen Bücher. Die C++ Core Guidelines erstellen Fachleute wie Bjarne Stroustrup (Erfinder von C++) und Herb Sutter vom ISO-Standard-Komitee.

Im Workshop sind Vorkenntnisse in C/C++ oder einer anderen modernen Programmiersprache erforderlich, der Kurs ist für Teilnehmer unterschiedlicher Niveaus geeignet. Lernziel ist es, die wichtigsten Regeln der Guidelines kennenzulernen und einen Leitfaden für Modernes C++ an die Hand zu bekommen. Der Unterricht findet in einer überschaubaren Gruppengröße mit starkem Praxisbezug statt.

Nähere Informationen

Rainer Grimm ist seit vielen Jahren als Softwarearchitekt, Team- und Schulungsleiter aktiv, auf heise Developer betreibt er den Blog "Modernes C++". Er schreibt über die Programmiersprachen C++, Python und Haskell, zu denen er sich auch auf Fachkonferenzen äußert. Mehr Informationen zu dem eintägigen Workshop lassen sich der Veranstaltungs-Website entnehmen. Interessierte können auf der Konferenz-Website für 449 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) ein Ticket erwerben.

betterCode() ist eine neue Marke von heise Developer und dpunkt.verlag, unter deren Dach Online-Konferenzen stattfinden.

(sih)