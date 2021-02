C++-Praxistag: neuer Zusatztermin für den Workshop zu Modernem C++

Im Rahmen des C++20-Events der betterCode() veranstalten iX und heise Developer vertiefende Workshops. Da der Kurs des C++-Trainers Rainer Grimm bereits ausgebucht ist, bieten die Veranstalter nun einen weiteren Zusatztermin an: Am 18. März 2021 haben Interessierte erneut die Möglichkeit, sich ganztägig mit den Best Practices für Modernes C++ zu befassen.

Richtlinien für korrekten C++-Code

Bei dem eintägigen Online-Workshop können Anfänger mit Grundkenntnissen und erfahrene Developer die C++ Core Guidelines kennenlernen und anhand praktischer Übungen ihre Kenntnisse festigen. Typsicheres Design und sauberes Programmieren stehen auf dem Programm: Kenntnis der Richtlinien für korrekten C++-Code gilt als Pflicht, damit ein Programm nur auf gültige Variablen zugreift, Containergrenzen respektiert und der Einsatz in sicherheitskritischer Umgebung vertretbar ist.

Kenntnisse vertiefen mit den C++ Core Guidelines

Vorkenntnisse in C/C++ oder einer anderen modernen Programmiersprache sind für die Teilnahme erforderlich, abgesehen davon kann der Referent auf unterschiedliche Niveaus eingehen. Der Unterricht findet in einer überschaubaren Gruppengröße und mit starker Praxisbetonung statt – Lernziel ist das Vertrautmachen mit den wesentlichen Richtlinien für Modernes C++. Inhaltliche Grundlage des Workshops ist Rainer Grimms neues Lehrbuch zu den C++ Core Guidelines, das im April 2021 erscheinen soll. Die Guidelines erstellen Mitglieder des ISO-Standard-Komitees wie Herb Sutter und Bjarne Stroustrup, der Erfinder von C++.

Nähere Informationen

Rainer Grimm ist seit vielen Jahren aktiver Softwarearchitekt, Team- und Schulungsleiter. Auf heise Developer führt er den Blog "Modernes C++". Er schreibt Fachartikel zu den Programmiersprachen Python, Haskell und C++, über die er auch Fachvorträge auf Konferenzen hält. Mehr Informationen zu dem Workshop lassen sich der Veranstaltungs-Website entnehmen. Dort können Interessierte für 449 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) Tickets erwerben.

betterCode() ist eine neue Marke von heise Developer und dpunkt.verlag, unter deren Dach Online-Konferenzen stattfinden.

(sih)