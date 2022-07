C++ Special Member Functions: Das Webinar von Heise

C++ gehört zu den wichtigsten Programmiersprachen unserer Zeit. Special Member Functions sind Bestandteil einer jeden Klasse in C++ und stellen somit essentielles Grundwissen für jeden C++-Entwickler dar. Im Heise-Webinar am 20. September zum Thema Special Member Functions lernen Teilnehmer praxisnah und mit vielen Beispielen alle sechs Special Member Functions detailliert kennen.

In dem halbtägigen Webinar vermittelt C++-Experte Klaus Iglberger, welche Special Member Functions unter welchen Umständen vom Compiler generiert werden und warum. Die Teilnehmer lernen auch, wann es nötig ist, die Funktionen selbst zu implementieren, um falsches Verhalten zu vermeiden. Im Laufe des Webinars werden der Default Constructor, Copy- und Move-Operationen sowie der Destructor detailliert besprochen. Zudem lernen die Teilnehmer die Rule of 0 und die Rule of 5 kennen.

C++ in der Praxis: Die Webinar-Serie von Heise

Über fünf Monate hinweg, in einem Webinar pro Monat, vermittelt Trainer und Berater Klaus Iglberger in der Webinar-Serie "C++ in der Praxis" immer nah an der wirklichen Praxis eines Entwicklers, alles was man wissen muss, um die eigenen C++-Kentnisse auf den neuesten Stand der Sprache zu bringen. Die Termine:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit einem Jahres-Abonnement der heise Academy für 495 € im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen und erhält darüber hinaus Zugang zu über 45 Online-Kursen und über 100 Online-Trainings pro Jahr.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive.

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. (sasi)