C21 Plus: Nokia zeigt neues Einsteiger-Smartphone und verkündet Gewinn

Für HMD Global bleiben Nokia-Smartphones im Einsteiger-Segment ein wichtiger Wachstumstreiber. So hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 2021 sein erstes volles Jahr mit operativem Gewinn abgeschlossen – nicht zuletzt dank seiner Billig-Smartphones. Insgesamt habe HMD Global 41 Prozent Wachstum im Markt der Einsteiger-Smartphones erzielt, gab das Unternehmen während des MWC in Barcelona bekannt, ohne genaue Absatzzahlen zu nennen.

Klar, dass die Finnen auch für den MWC ein neues Einsteiger-Gerät im Gepäck hatten: das Nokia C21 Plus für 129 Euro. Das C21 Plus stattet Nokia mit dem abgespeckten Android 11 Go – nicht etwa mit Android 12 Go – aus. Ungewöhnlich ist, dass der Hersteller für ein Gerät dieser Preisklasse ein Updateversprechen gibt. Dieses fällt mit zwei Jahren Sicherheitspatches und keinerlei Funktionsupgrades auf neue Android-Versionen allerdings nicht eben üppig aus.

Veraltete Micro-USB-Buchse

Im Innern werkelt ein Unisoc SC9863A samt 2 GByte Hauptspeicher. Mit dieser Ausstattung taugt das C21 Plus für grundlegende Dinge wie Telefonieren, Nachrichten verschicken oder News lesen – zu mehr aber nicht. Die rückwärtige Kamera verwendet einen 13-Megapixel-Sensor, der 2-Megapixel-Tiefensensor lässt sich nicht ansteuern. Auf der Vorderseite steht eine 5-Megapixel-Knipse für Videotelefonate bereit. Der Akku fasst 4000 mAh.

Inhalte stellt das Smartphone auf einem 6,5 Zoll großen LCD-Panel dar, das 1600 × 720 Bildpunkte anzeigt. Zur maximalen Helligkeit machte Nokia keine Angaben. Der 32 GByte fassende interne Speicher lässt sich um maximal 256 GByte erweitern. Platz für zwei Nano-SIM-Karten bleibt außerdem. Anders als viele andere Hersteller hat Nokia nicht die Klinkenbuchse eingespart.

Allerdings ist auch angesichts eines Preises von 129 Euro ärgerlich, dass Nokia 2022 eine fast schon antike Micro-USB-Buchse verwendet. Ebenfalls nicht auf der Höhe der Zeit ist die Konnektivität des Geräts: Es versteht sich auf LTE Cat. 4, Wi-Fi 4 und Bluetooth 4.2. Das C21 Plus ist ab dem zweiten Quartal für 129 Euro erhältlich, auch eine Version ohne den Plus-Zusatz ist angekündigt – für 10 Euro weniger. Letzteres kommt unter anderem mit abgespeckter Kamera.

