CAD-Publikation: CorelDraw Technical Suite 2020

Die CorelDraw Technical Suite 2020 bereitet CAD-Daten für technische Illustrationen auf und ermöglicht technisches Design in 3D und 2D. Die Grafiken lassen sich beispielsweise für Handbücher und technische Dokumentation nutzen.

Das Softwarepaket umfasst die Programme Corel Designer und XVL Studio Corel Edition sowie alle Anwendungen der CorelDraw Graphics Suite, namentlich CorelDraw, Corel Photo-Paint, AfterShot, PowerTrace, Corel Capture und Corel Font Manager.

Corel Designer

Das Vektorgrafikprogramm Corel Designer hat einen Zeichenmodus für unterschiedliche Strichstärke erhalten, mit dem sich Teile von Grafiken durch dickere Striche hervorheben lassen. Die neue Funktion "Zylinder/Ellipse umhüllen" nimmt eine zweidimensionale Form als Ausgangspunkt und erstellt daraus ein Objekt. So entsteht beispielsweise aus einem einfachen abgeflachten Ring ein Rotorblatt.

Das Beschriftungswerkzeug hat den Typ "Beschriftungen ohne Führungslinie" erhalten, mit der sich Text beliebig auf einer Grafik platzieren lässt. Die Laufweite von Lichthöfen zur Hervorhebung von Beschriftungen kann man nun variieren.

Bei der Publikation bemüht sich Corel, technische Standards möglichst genau zu unterstützen, beispielsweise solche für Übersetzungsmanagementsysteme. Für technische Projekte bietet der Designer 3D-PDF- und PDF/A-Standards.

XVL Studio 3D CAD

Das Zusatzmodul XVL Studio 3D CAD ist in einer Basisversion enthalten. Es erstellt zweidimensionale Ansichten aus 3D-Modellen und gibt diese als Schnappschuss an den Technical Designer weiter. Dabei hat Corel den 3D-Import für technische Illustrationen optimiert. Die Objektstruktur hat Corel aufgeräumt, damit sich einzelne Teile besser separieren lassen. Außerdem werden die Objektmetadaten der 3D-Komponenten bei der Übergabe an den Corel Technical Designer übernommen.

Aus CorelDraw übernommene Neuerungen

Die Technical Suite bringt alle Funktionen zur Zusammenarbeit mit, die auch mit der CorelDraw Graphics Suite im Februar 2020 veröffentlich wurden. die CorelDraw.App hat mittlerweile ein Update bekommen, das den Zugriff auf Designs vereinfachen soll, die in der Corel Cloud abgelegt wurden.

Die bereits bekannten Neuerungen der CorelDraw Graphics Suite umfassen Corel PowerTrace mit KI-Skalierung für Fotos samt Reduktion von JPEG-Artefakten sowie Grafiken und die Kunsteffekte im Stil der Prisma-App. Corel Photo-Paint bringt nichtdestruktive Effekte und Maskenwerkzeuge. Dank GPU-Optimierung sollen die Hauptprogramme CorelDraw, Corel Designer und Photo-Paint schneller starten.

Preise und Verfügbarkeit

Die CorelDraw Technical Suite 2020 läuft ausschließlich in 64-Bit-Architektur unter Windows ab Version 7. Sie kostet im Abo 499 Euro pro Jahr. Die Kauflizenz ist für 999 Euro zu haben, ein Upgrade kostet 429 Euro. Nur die Abolizenz enthält die Cloudfunktionen zur Zusammenarbeit. Über ein Pro-Abo der CorelDraw.App lassen sie sich für 89 Euro pro Jahr hinzubuchen.

(akr)