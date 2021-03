CANguru: Modellbahn mit ESP32 steuern

Eine digitale Modellbahn besteht neben Loks und Gleisen auch aus digitalen Komponenten, mit denen man die Züge steuert. Damit seine Lok zwischen kleinen Häusern, Seen und Tunneln durch Berglandschaften immer weiß, wo sie gerade hinfahren soll, hat Make-Autor Gustav Wostrack das CANguru-System entwickelt und damit eigene Steuerkomponenten geschaffen. Das CANguru-System stellen wir in der Make 1/21 vor und erklären, wie man es einrichtet.

Das System setzt auf dem Märklin-CAN-Bus auf. Es besteht aus der zentralen CANguru-Bridge, Decodern und dem CANguru-Server. Die CANguru-Bridge basiert auf einem ESP-Modul mit integrierter CAN-Schnittstelle und Decodern auf einer von Wostrack selbst entwickelten Platine, die jeweils mit dem günstigen ESP32-WROOM läuft. Diese Platinen können für unterschiedliche Zwecke wie Gleisbesetztmelder oder Weichensteuerung eingesetzt werden.

Weitere ESP-Projekte im Heft

Der Sommer scheint noch weit entfernt, doch wer in der warmen Jahreszeit frisches Gemüse und knackige Salate auf dem Balkon ernten möchte, muss jetzt schon mit der Vorbereitung anfangen. Unsere Hydroponik-Anlage für den Balkon versorgt Zier- und Nutzpflanzen stets mit der richtigen Menge an Feuchtigkeit und Nährstoffen. Dank ESP32-Steuerung verlangt das Hochbeet aus HT-Rohren nur ein Minimum an Pflege. Und bis es wirklich warm und sonnig wird, können Sie die Zeit zum Bau der Anlage nutzen und die Fotos der knackigen Ernte unseres Autoren bewundern.

