CD Projekt: "Cyberpunk 2077"-Nachfolger und neue "Witcher"-Trilogie in Planung

CD Projekt legt die Karten auf den Tisch: Das polnische Entwicklerstudio hat eine Projekt-Vorschau auf die kommenden Jahre veröffentlicht, die mehrere neue "Witcher"-Videospiele und einen neuen Titel im "Cyberpunk 2077"-Universum umfasst. Das polnische Unternehmen will außerdem ein weiteres Entwicklerstudio in den USA eröffnen.

Die für die verschwiegene Spielebranche überraschend transparente Projektplanung hat CD Projekt am Dienstagabend veröffentlicht, mitsamt einer PDF-Präsentation und einem erklärenden Youtube-Video. Sie zeigt die langfristigen Pläne des Studios, das nach dem schwierigen Marktstart von "Cyberpunk 2077" wieder zurück zu alter Form finden möchte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Seine größten Erfolge feierte CD Projekt mit seinen legendären "The Witcher"-Rollenspielen. In diesem Universum sollen in den kommenden Jahren mehrere Spiele entstehen:

"Project Sirius": Ein "innovatives" Spiel für "Witcher"-Fans, das vom CD-Projekt-Studio The Molasses Flood entwickelt wird, befindet sich derzeit in Vorproduktion. Es soll eine Multiplayer-Komponente umfassen.

"Project Polaris": Eine neue Rollenspiel-Trilogie im "The Witcher"-Universum, die mit dem kürzlich angekündigten "Witcher"-Titel ihren Auftakt feiert. Entwickelt wird die Reihe von CD Projekt Red, dem Haupt-Team des polnischen Unternehmens. Beide Nachfolger sollen innerhalb von sechs Jahren nach dem Release des ersten Teils erscheinen. Über den ist unter anderem bekannt, dass das erste Spiel der Polaris-Trilogie auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

"Project Canis Majoris": Ein neues Einzelspieler-Rollenspiel, das ebenfalls auf der Unreal Engine 5 basiert, aber von einem externen Studio (noch unbekannt) entwickelt wird.

Weiterhin in Arbeit ist das Next-Gen-Update von "The Witcher 3". Es soll noch in diesem Jahr erscheinen.

"Cyberpunk" und neue Marke

Auch im "Cyberpunk"-Universum will CD Projekt seine Arbeit fortsetzen. Nach der Erweiterung "Phantom Liberty" für "Cyberpunk 2077" soll ein Nachfolger für das Rollenspiel entwickelt werden. Viel ist über ihn nicht bekannt – aus der Präsentation geht lediglich hervor, dass er von CD Projekt Red entwickelt wird und "das volle Potenzial" des Cyberpunk-Universums unter Beweis stellen soll.

CD Projekt will außerdem mit "Project Hadar" eine dritte große Marke neben "The Witcher" und "Cyberpunk 2077" etablieren. Seit 2021 soll ein kleines Team an der neuen CD-Projekt-Marke brüten, die sich derzeit noch in der Konzeptphase befindet. Weitere Details gibt es nicht.

CD Projekt gibt allerdings an, dass sich künftige Spiele des Studios im Vergleich zu bisherigen Titeln auch mit Mehrspielermodi befassen werden. Ob das auch die neue "Witcher"-Trilogie und den "Cyberpunk"-Nachfolger betrifft, ist allerdings unklar. Bislang richteten sich die Spiele von CD Projekt rein an Einzelspieler-Fans. In der Spielebranche insgesamt dominieren derweil Mehrspieler-Erlebnisse, die Spielerinnen und Spieler langfristig binden und wiederkehrende Einnahmen generieren.

Marcin Iwinski gibt CEO-Posten auf

In den USA will CD Projekt ein weiteres Studio eröffnen, um den ambitionierten Projektplan für die kommenden Jahre stemmen zu können. Das neue Team soll in Boston sitzen, wo bereits das Studio The Molasses Flood ansässig ist. Ein weiteres Team der polnischen Spielefirma sitzt im kanadischen Vancouver.

CD Projekt gab im Rahmen der Vorausschau bekannt, dass Mitgründer Marcin Iwinski seinen CEO-Posten Ende 2022 räumt, um sich dem Aufsichtsrat anzuschließen. Er wolle auch in der neuen Position eine aktive Rolle einnehmen, schreibt Iwinski in einer auf Twitter veröffentlichten Nachricht. Iwinski hatte das Unternehmen 1993 zusammen mit Michał Kiciński gegründet.

(dahe)