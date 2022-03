CD Projekt: Russland und Belarus von GOG ausgeschlossen

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt verkauft über seinen Spiele-Store GOG keine Games mehr nach Russland und Belarus. Zusätzlich werden Eigenentwicklungen wie "The Witcher 3" und "Cyberpunk 2077" plattformübergreifend in beiden Ländern nicht mehr angeboten, teilte CD Projekt mit.

Zuvor hatte Mychajlo Fedorow, stellvertretender Ministerpräsident der Ukraine, auf Twitter an Spielefirmen appelliert, Russland zu boykottieren. Er wendete sich dabei explizit an Unternehmen wie Nintendo, Microsoft, Sony, Epic Games und Paradox Interactive. Auch E-Sports-Firmen forderte er auf, Veranstaltungen in Russland zu unterlassen.

EA streicht russische Mannschaften

Bislang ist GOG die einzige Spieleplattform, die ihren Dienst angesichts des Ukraine-Kriegs in Russland eingestellt hat. Electronic Arts hat außerdem russische Teams aus seinen Sportspielen entfernt, darunter "FIFA 22". Die polnischen Entwickler des Antikriegsspiels "This War of Mine" haben zudem 620.000 Euro an Hilfsorganisationen in der Ukraine gespendet.

Russland und Belarus machen laut CD Projekt gemeinsam 5,4 Prozent der Produktverkäufe aus. Der Anteil des Umsatzes durch Verkäufe mit GOG lag bei 3,7 Prozent, teilte CD Projekt in einer kurzen Nachricht an Investoren mit. "Wir wissen, dass Spieler von dieser Entscheidung getroffen werden, die nichts mit der Invasion der Ukraine zu tun haben", schreibt CD Projekt auf Twitter. Man wolle mit dem Schritt dennoch die internationale Gemeinschaft dazu ermuntern, sich gegen den Krieg zu bekennen.

Unmittelbar vom Krieg betroffen sind mehrere namhafte Entwicklerstudios. GSC Game World mit Sitz in Kiew hat die Entwicklung seines Shooters "Stalker 2: Heart of Chernobyl" auf Eis gelegt. In der Ukraine sitzen außerdem die Studios 4A Games ("Metro Exodus") und Frogwares ("Sherlock Holmes: Crimes and Punishment"). Zwar befindet sich der Hauptsitz von 4A Games mittlerweile in Malta, das Studio unterhält aber weiterhin eine Niederlassung in Kiew.

(dahe)