CEO-Gehälter 2021: Knapp 100 Millionen US-Dollar für Tim Cook

Apple hat für CEO Tim Cook im Jahr 2021 knapp 100 Millionen US-Dollar aufgewendet. Zusätzlich zu einem Basisgehalt von 3 Millionen US-Dollar erhielt der Apple-Chef im Rahmen eines Bonusplans weitere 12 Millionen US-Dollar sowie den letzten Teil eines speziellen Aktienpaketes, der zum Zeitpunkt der Vergabe gut 82 Millionen US-Dollar wert war. Dies geht aus einer Eingabe des Konzerns an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Unter andere Vergütungen in Höhe von knapp 1,4 Millionen US-Dollar fallen Kosten für Personenschutz und die Nutzung von Privatjets durch Cook.

Große Aktienpakete für Cook

Als Tim Cook 2011 den Chefposten von Steve Jobs übernahm, erhielt der neue CEO unter anderem ein langfristiges Aktienpaket von rund einer Million Aktien, das bis auf 2021 angelegt war. Den letzten großen Teil davon mit über 500.000 Aktienoptionen (Restricted Stock Units) hat Cook damit planmäßig im vergangenen Jahr erhalten.

Cook bezog 2021 bereits eine Apple-Aktienzuteilung im Wert von rund 750 Millionen US-Dollar, diese Restricted Stock Units waren in vorausgehenden Jahren vergeben worden und werden deshalb nicht bei Cooks Vergütung für 2021 aufgeführt – auch sie gehören zu dem ursprünglichen 10-Jahres-Paket des CEOs. Cook steht bereits das nächste riesige Aktienpaket ins Haus, wenn er Apple weiterhin leitet: Bis zu rund einer Million Apple-Aktien kann er bis 2025 erhalten, falls bestimmte Leistungsziele erfüllt werden.

Durchschnittsgehalt bei Apple

Apple vergab 2021 auch an weitere Top-Manager große Aktienpakete im Wert von jeweils knapp 22 Millionen US-Dollar, darunter der Finanzchef, der COO und die Personalchefin. Die durchschnittliche Vergütung eines Apple-Mitarbeiters lag im vergangenen Geschäftsjahr bei gut 68.000 US-Dollar. Neben Entwicklern und Ingenieuren beschäftigt der Konzern auch viele Zehntausend Mitarbeiter in seiner Einzelhandelssparte. Die CEO-Vergütung stehe damit in einem Verhältnis von 1447:1, führt Apple in der Eingabe auf.

Lesen Sie auch Die Apple-Nachfolge-Debatte: Wer kommt nach Tim Cook?

(lbe)