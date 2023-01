CES 2023: Endlich wieder "Business as usual"?

Die CES markiert den traditionellen Jahresauftakt für alle Technikbranchen. Die Messe öffnet offiziell am Donnerstag, doch die Show geht zwei Tage früher mit zahlreichen Pressekonferenzen und Präsentationen los. Die Redaktionen von heise online und c’t berichten aus Las Vegas.

Ursprünglich eine Messe für Unterhaltungselektronik und die Fernsehbranche, ist die CES inzwischen zum Schaukasten technologischer Innovationen einer großen Bandbreite von Anwendungen und Branchen geworden. Als Ordermesse für Unterhaltungselektronik spielt die CES zwar immer noch eine wichtige Rolle, diese aber hauptsächlich für den nordamerikanischen Markt. Trotzdem gehen von der CES Impulse für die ganze Welt aus.

Internationale Automobil-Ausstellung

Neben neuen Fernsehern und Computern zeigt auch die Autoindustrie, was sie technisch zu bieten hat. Auch die Deutschen sind mit allem vor Ort, was Rang und Namen hat: Audi, BMW, Mercedes und VW sind in Las Vegas ebenso dabei wie die Zulieferer Continental und ZF. VW wird auf der CES wohl ein neues Serienmodell auf Grundlage des "Aero" vorstellen. BMW will seine Vision einer "neuen Klasse" von E-Fahrzeugen präsentieren. Der Hersteller hatte dafür eigens eine geheimnisvolle Social-Media-Kampagne entwickelt. BMW-Chef Oliver Zipse wird in seiner Keynote am Mittwoch wohl mehr verraten.

Bild 1 von 18 Autohersteller auf der CES 2022 (18 Bilder) Chrysler stellte auf der CES 2022 die Studie Airflow vor. Sie soll ...



Die CES versteht sich als Marktplatz für Ideen und Innovationen. Der Veranstalter, die Consumer Technology Association (CTA), hatte dabei vollem die "Consumer" im Blick. 2023 erweitert die CES den Fokus und stellt sich unter das Motto "Human Security" – die menschliche Sicherheit.

"Wir haben viel darüber gesprochen, wie wir die Herausforderungen dieser Welt mit Technik meistern", erklärte CTA-Vizepräsidentin Kinsey Fabrizio gegenüber der Nachrichtenagentur AP. "Aber wir hatten bisher noch kein übergeordnetes Thema für die CES. Es ging immer um Innovationen und großartige Produkte für Verbraucher. Aber dieses Mal wird das Thema über die ganze Ausstellungsfläche und an anderen Orten sichtbar sein."

Fabrizio nennt Beispiele aus der Agrarindustrie und der Politik: "John Deere zeigt Agrartechnik, die einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Lebensmittelverfügbarkeit leistet. Ein anderes Unternehmen hat ein sicheres Wahlverfahren auf der Blockchain entwickelt, das mit den Bemühungen der Vereinten Nationen um politische Sicherheit in Einklang steht."

Zurück zur Normalität

Abgesehen von fluffigen Messe-Mottos geht es für die CES in diesem Jahr vor allem darum, zurück zur vorher gekannten Normalität zu finden. Nach einer pandemiebedingten Zwangspause wollte das im vergangenen Jahr noch nicht gelingen: Nur 40.000 Besucher kamen zur CES 2022. Die letzte Ausgabe der CES vor der Coronavirus-Pandemie zählte noch über 170.000 Besucher. Diese Delle, die das Virus allen globalen Großveranstaltungen verpasst hat, lässt sich nur langsam wieder ausbeulen.

Lesen Sie auch Vegas Loop: Teslas im Tunnel unter Sin City

Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass ab Dienstag wieder deutlich mehr Menschen nach Las Vegas kommen. "Wir erwarten rund 100.000 Besucher", hatte CTA-Chef Gary Shapiro im Vorfeld die Zielmarke gesetzt. Die CTA meldet über 3100 teilnehmende Unternehmen, darunter zahlreiche Startups auch aus Europa. 2020 waren es noch 4400 Aussteller. Das ist also noch nicht ganz wieder "business as usual", aber die Messe erholt sich sichtbar. Seit Weihnachten laufen die Aufbauarbeiten im Las Vegas Convention CC (LVCC) sowie einigen Hotels auf Hochtouren.

Während die pandemiebedingten Beschränkungen der vergangenen Jahre weitgehend aufgehoben wurden, müssen ausländische Besucher bei der Einreise in die USA weiterhin eine anerkannte Covid-Impfung nachweisen. CES-Besucher, die aus China, Hongkong oder Macao einreisen, müssen zusätzlich einen negativen Test vorlegen. Die CTA empfiehlt allen Besucherinnen und Besuchern, vor der Anreise einen Test zu machen, sowie Grippe- und Covid-Impfungen aufzufrischen. Eine Maskenpflicht besteht nicht.

(vbr)