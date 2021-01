CES-Messe 2021 startet: Livestream-Spektakel mit AMD, Intel, Nvidia und mehr

Die Konsumentenelektronikmesse CES 2021 öffnet am heutigen 11. Januar ihre virtuellen Pforten – dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie rein virtuell in Form von (Live-)Streams. Einige Hersteller haben ihre Produktneuheiten bereits im Vorfeld angekündigt; jetzt folgen die sogenannten Keynotes, die Interessierte dank YouTube und Co. selbst mitverfolgen können.

Für PC-Nutzer und -Spieler dürften die Streams von AMD, Intel und Nvidia am interessantesten sein, die den heutigen Montag und Dienstag stattfinden. Von den Events werden wir berichten, sodass Sie alle Neuigkeiten bei Gelegenheit nachlesen können.

Intel

Intels Leiter der Client-Sparte, Gregory Bryant, spricht am 11. Januar 2021 um 22 Uhr deutscher Zeit unter anderem über Desktop- und Notebook-Prozessoren (Stichwort: Rocket Lake und Tiger Lake). Vorher, ab 19 Uhr, rückt Intel mit dem Tochterunternehmen Mobileye das Themenfeld Automotive in den Fokus. Die Keynotes bettet Intel zum Start auf der eigenen Newsroom-Webseite ein.

AMD

Am Dienstagnachmittag des 12. Januars um 17 Uhr folgt AMDs Keynote mit Firmenchefin Lisa Su. Interessenten schalten über YouTube ein. Erwartet wird eine Ankündigung zu AMDs kommenden Mobilprozessoren Ryzen 5000U und Ryzen 5000H mit Zen-3-Architektur alias Cezanne. Zudem könnte es einen ersten Ausblick auf die Mittelklasse-Grafikkarten Radeon RX 6700 geben.

Nvidia

Direkt im Anschluss, also am 12. Januar um 18 Uhr deutscher Zeit, startet Nvidias Stream mit CEO Jensen Huang, ebenfalls über YouTube. Das Event läuft unter dem Motto "Game On" und dürfte die mobile Grafikchipserie GeForce RTX 3000 für Notebooks in den Mittelpunkt stellen. Einträge in Benchmark-Datenbanken haben schon einen Ausblick auf die mobile GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3070 gegeben.

LG, Microsoft, Samsung und Sony

Über die nächsten Tage gestreut laufen noch einige weitere Streams, die aufgrund der zahlreichen Vorabankündigung aber nur bedingt spannend ausfallen dürften. LGs Keynote etwa startet bereits am heutigen 11. Januar um 14 Uhr. Meldungen zu LGs 2021er-Fernsehern, darunter Smart-TVs mit Mini-LEDs und auf Knopfdruck biegbare OLED-Gaming-Displays, sowie den besonders leichten Gram-Notebooks sind bereits online.

Um 15 Uhr folgt eine Veranstaltung von Samsungs Fernsehersparte – auch hier gab es eine Vorabankündigung. Am Donnerstag, dem 14. Januar, findet separat ein "Galaxy Unpacked"-Event statt, in dem Samsung die nächste Smartphone-Generation Galaxy S21 vorstellen dürfte.

Samsungs 2021er-Smart-TVs vorgestellt.

Sonys Keynote startet in der heutigen Nacht des 11. Januars um 23 Uhr. Die Smart-TVs fürs Jahr 2021 hat Sony schon vorab vorgestellt. Große Neuigkeiten im Gaming-Umfeld sind nicht zu erwarten, da die Playstation-5-Konsole gerade erst erschienen ist. Microsoft ist am Nachmittag des 13. Januars um 15 Uhr dran, üblicherweise mit einem Ausblick auf Surface-Geräte.

