CES: Stellantis zeigt Elektroauto-Studie Peugeot Inception Concept

Bereits vor dem alle zwei Jahre im Oktober stattfindenden Pariser Autosalon waren sich die Stellantis-Verantwortlichen rund um Carlos Tavares im vergangenen Herbst sicher, dass eine wichtige Neuigkeit nicht auf der schon länger schwächelnden Messe an der Seine präsentiert werden sollte. Daher wagt Stellantis mit seiner klassischen französischen Marke Peugeot den Sprung über den Atlantik.

Auf der CES hat der Stellantis-Konzern einiges zu zeigen und Carlos Tavares hat sich für den großen Auftritt gleich noch eine Keynote-Rede gebucht. Trotzdem überraschend, dass die größte Messeneuheit nicht von einer Hausmarke wie Dodge, Alfa Romeo oder Jeep gespielt wird, sondern von Peugeot – in den USA den meisten wohl durch den Dienstwagen des TV-Ermittlers Columbo bekannt.

Klares Bekenntnis zur Elektromobilität

Mit dem Inception Concept will Peugeot den Sprung in ein neues Zeitalter der Mobilität wagen. Nach eigenen Aussagen nicht nur ein neues Kapitel für die Marke selbst, sondern auch der real gewordene Traum dessen, wie sich Peugeot die automobile Zukunft vorstellt. Zunächst einmal gibt es auf der CES 2023 ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität.

"Peugeot setzt sich für die Elektrifizierung seiner Produktpalette ein. Ab dem nächsten Jahr werden 100 Prozent der Fahrzeuge der Produktpalette elektrifiziert sein und in den nächsten zwei Jahren werden fünf neue elektrische Modelle auf den Markt kommen", sagt Peugeot-CEO Linda Jackson, "unser Ziel ist einfach: Peugeot soll bis 2030 die führende Elektromarke in Europa werden. Dieses Ziel und die ehrgeizige Vision ebnen den Weg für einen radikalen Wandel der Marke. Sie wird heute durch das Peugeot Inception Concept verkörpert, das den Beginn einer neuen Ära markiert!"

Mit dem Peugeot Inception Concept Exterieur kommt Peugeot gleich mit einem Bekenntnis zur E-Mobilität in die USA.



800 Kilometer Reichweite

Technisch basiert die fünf Meter lange Konzeptstudie aus Frankreich auf der langen STLA-Plattform. Die Coupélimousine mit ihren vier Türen und über sieben Quadratmetern Glasfläche ist mit zeitgemäßer 800-Volt-Akkutechnik ausgestattet. Die 100-kWh-Batterie im Unterboden soll dabei Reichweiten von bis zu 800 Kilometern ohne Ladestopp ermöglichen und in fünf Minuten für die nächsten 150 Kilometer erstarken.

Eine gute Aerodynamik soll für den Normverbrauch auf 12,5 kWh pro 100 Kilometern bringen. Dabei fährt sich der Peugeot Inception Concept zumindest auf dem Papier so sportlich, wie er aussieht. Zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse mit einer Gesamtleistung von 500 kW lassen den Peugeot aus dem Stand in drei Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Teil des Technikpakets ist ein Steer-by-Wire-System.

Im Inneren wird das Konzept noch wesentlich skulpturaler ...



Teil des Technikpakets: Steer-by-Wire

Neben aller Technik soll das Konzeptmodell des Inception Concept einen Ausblick auf die neue Designsprache geben, die ab 2025 bei Peugeot Einzug hält. Die gigantischen Glasflächen dürften mit ihrem Potenzial zur Aufheizung des Innenraums jedoch kaum Serienbezug haben. Ganz anders jedoch die futuristisch gezeichneten Sitze und Verkleidungen aus wiederverwertetem Material und dem 3D-Drucker. Dabei blickt der Fahrer auf ein i-Cockpit der nächsten Generation und gibt dabei über ein ungewöhnliches Rechteck-Lenkrad mit integrierten Digitalanzeigen namens Hypersquare die Richtung an.

Die Rückleuchten machen selbst so eine extreme Studie leicht als Peugeot identifizierbar ...



"Peugeot verändert sich, aber das Inception Concept bleibt unverkennbar ein Peugeot. Es drückt die zeitlose katzenhafte Anziehungskraft der Marke aus und zeigt, wie optimistisch wir für die Zukunft des Autos und die Emotionen sind, die es vermittelt", erläutert Designdirektor Matthias Hossann und sagt: "das helle und lichtdurchflutete Concept erfindet das räumliche Erlebnis des Fahrens neu und veranschaulicht gleichzeitig einige unserer Überlegungen zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks von Peugeot um mehr als 50 Prozent bis 2030."

Abwarten, wie die Studie auf der Tech-Messe in den Nevada ankommt und ob vielleicht auch Peugeot den Markensprung über den Atlantik wagt, um Herstellern wie Toyota, Volkswagen, Hyundai oder Chevrolet gefährlich zu werden.

