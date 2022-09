CI/CD: Jenkins-Spezialist CloudBees übernimmt ReleaseIQ

Das US-Unternehmen CloudBees übernimmt ReleaseIQ und integriert dessen Software in das eigene Software-as-a-Service-Produkt. Die eingekauften Funktionen richten sich sowohl an Softwareentwickler als auch an Projektmanager und sind nicht auf das Jenkins-Universum beschränkt.

Die Dashboards der ReleaseIQ-Plattform schaffen Produktverantwortlichen Einblicke und Kennzahlen, die in der Szene als "DORA-Metriken" bekannt sind (benannt nach einem Team bei Google): Häufigkeit von Deployments, Zeit zwischen Commit und fertiger Software in Produktion, Reaktionszeit bei Ausfällen und Anzahl der Fehler pro Deployment. Anhand dieser Kennzahlen können nötige Verbesserungen erkannt werden – wenn fertiger Code zum Beispiel stets lange auf Veröffentlichung wartet, führt das zu Frust bei Kunden und Entwicklern.

DORA-Metriken zeigen Produktverantwortlichen, wo es bei der Verarbeitung von Code noch Optimierungspotenzial gibt. (Bild: CloudBees)

An Entwickler richtet sich die grafische Oberfläche, in der man CI/CD-Schritte aus unterschiedlichen Systemen miteinander verknüpfen kann: Neben Jenkins soll die ReleaseIQ-Plattform auch Argo CD, GitHub Actions, Bamboo und CircleCI anbinden.

Mit der Übernahme integriert Cloudbees die ReleaseIQ-Funktionen in seine eigene SaaS-Plattform, die es um die Open-Source-Software Jenkins aufgebaut hat.

Keine Präsenz-Konferenz in Florida

Ursprünglich war geplant, diese Integration im Rahmen der CloudBees-Konferenz DevOpsWorld in Orlando anzukündigen, die auch als Vor-Ort-Event für die Open-Source-Jenkins-Community gedacht war. Doch DevOps World und Jenkins Contributor Summit als Präsenzveranstaltung mussten kurzfristig auf unbestimmte Zeit in den virtuellen Raum verschoben werden. Schuld daran sind keine Corona-Infektionszahlen, sondern der Hurrikan Ian, der Florida in Atem hielt und auch in Orlando Schäden und Überschwemmungen hinterließ.

(jam)