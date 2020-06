CMS-Framework Drupal 9: Bequeme Upgrades und kontinuierliche Verbesserungen

Die Version 9 des quelloffenen Website-Baukastens bringt denselben Funktionsumfang mit wie die zeitgleich veröffentlichte Version 8.9. Die Drupal-Community will den Umstieg von Version 8 auf 9 so schmerzfrei wie möglich gestalten. Das Update soll am heutigen Mittwoch erscheinen.

Auf der Oberfläche hat sich im Vergleich zu Drupal 8.8 fast nichts geändert. Der Hauptvorteil ist derzeit jedoch, dass Drupal 9 länger mit Sicherheitsupdates versorgt wird, heißt es in einem Blogbeitrag von Drupal.

Aufgeräumt und ausgemistet

Im ersten Release des 9er-Zweiges haben die Entwickler in erster Linie Code aufgeräumt, die verwendeten Bibliotheken aufgefrischt und API-Funktionen entfernt, die zuvor als veraltet markiert wurden. Drupal 9 verwendet jetzt unter der Haube das PHP-Framework Symfony in der Version 4.4 und die Template-Sprache Twig in Version 2.

Für Websites, die bereits Drupal 8 verwenden, dürfte ein Upgrade auf 9 ohne großen Entwicklungsaufwand möglich sein. Viele Contrib-Module sind bereits Drupal-9-kompatibel. Der vorherige Sprung von Drupal 7 auf 8, das Ende 2015 veröffentlicht wurde, brachte dagegen so große Umwälzungen auf Code-Ebene mit sich, dass es für viele Drupal-Projekte auf einen Neubau hinauslief.

Kontinuierliche Entwicklung und Updates

Seit Drupal 8 setzt die Community auf einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der sich an aktuellen PHP-Standards orientiert und für langfristige Planungssicherheit sorgen soll: Alle 6 Monate erscheint ein neues, vollständig rückwärtskompatibles Minor-Release (9.1, 9.2 usw.), das neue Funktionen mitbringt. Kritische Sicherheitslücken sind in Version 8 erst kürzlich mit einem Sicherheitsupdate geschlossen worden.

Drupal 7 und Drupal 8 werden noch bis November 2021 mit Sicherheitsupdates versorgt, die Version 9 darüber hinaus.

(emw)