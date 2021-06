CO2-Ausstoß von Neuwagen in der EU um 12 Prozent gesunken

Die durchschnittlichen CO 2 -Emissionen von Neuwagen, die 2020 in der EU, Island, Norwegen und Großbritannien zugelassen wurden, sind im Vergleich zu 2019 um 12 Prozent gesunken. Das zeigen vorläufige Daten der Europäischen Umweltagentur (EUA). Eine neuer Pkw stieß voriges Jahr 107,8 g CO 2 aus, 14,5 g weniger als 2019.

Dies sei der bei Weitem größte jährliche Rückgang der Emissionen, seit 2010 die CO 2 -Normen in Kraft getreten sind, teilte die EUA mit. Hauptgrund für diesen starken Rückgang sei der angestiegene Anteil der E-Auto-Zulassungen, dieser habe sich von 3,5 Prozent im Jahr 2019 auf über 11 Prozent im Jahr 2020 verdreifacht. Trotz des während der Pandemie schrumpfenden Gesamtmarktes für Neuwagen stieg die Gesamtzahl der neu zugelassenen Elektroautos im Jahr 2020 weiter an und erreichte erstmals mehr als 1 Million pro Jahr.

Die sinkenden Emissionen fallen zusammen mit der schrittweisen Einführung strengerer CO 2 -Emissionsstandards für Autos ab dem 1. Januar 2020. Für 2020 bis 2024 gelten für den EU-weiten Flottenverbrauch Grenzwerte von 95g CO 2 /km für neu zugelassene Pkw und 147g CO 2 /km für neue Transporter.

Die Fahrzeughersteller können nun drei Monate lang die Daten prüfen und die Kommission informieren, wenn sie glauben, dass es Fehler im Datensatz gibt. Die endgültigen Daten sollen Ende Oktober 2021 veröffentlicht werden; auf ihrer Basis stellt die Kommission fest, ob die Hersteller ihre spezifischen Emissionsziele einhalten und ob Bußgelder fällig werden.

(anw)