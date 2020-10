CO2-Warner für die Schule

Mitte August empfahl das Umweltbundesamt, in jeder Unterrichtspause intensiv zu lüften. Außerdem, so das Amt, könnten „CO 2 -Ampeln als Anhaltspunkt für gute oder schlechte Lüftung dienen“. Fertige Ampeln gibt es im Preisrahmen von 80 bis 170 Euro. Wir setzen aber auf DIY-Lösungen, an deren Bau und Programmierung gleich in mehreren Schulfächern angeschlossen werden kann – von der Informatik bis zur Chemie.

Unser Selbstbau-Modell fällt mit etwa 40 Euro günstiger aus als Fertiglösungen und arbeitet mit dem IoT Octopus als Mikrocontroller, der vielfältige Auswertungen unterstützt: von einer bunten Neopixel-LED-Ampel über Trendanzeigen auf einer LED-Matrix bis hin zu IoT-Plattformen wie Thingspeak und Grafana.

Weitere Themen im Heft

Sie haben noch ein altes Bügeleisen übrig? Machen Sie daraus eine Reflow-Lötstation für SMD-Platinen – die gelingen damit genauso gut wie mit einem teuren Lötofen. Außerdem im Heft: Ein umgebauter alter Diaprojektor könnte Ihre Schätze in das digitale Zeitalter retten, der RasPi-Adblocker Pi-hole Ihr LAN vor überbordender Werbung bewahren und unsere Zuchtstation für Sea Monkeys alte Yps-Gimmicks wiederaufleben lassen – es gibt viel zu tun!

