CPU-Preisnachlässe: AMD Ryzen 5000 und 4000 erheblich günstiger geworden

Beinahe alle AMD-Prozessoren der Ryzen-Baureihen 4000 und 5000 sind in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich im Preis gefallen. Insbesondere in Anbetracht der teuren AM5-Plattform mit den Ryzen-7000-CPUs lässt sich das eine oder andere Schnäppchen machen.

Das gilt allen voran für den Ryzen 7 5800X3D (ab 364 €), der sich selbst vor neueren CPU-Generation nicht verstecken muss. Dank seines riesigen Level-3-Caches hält der Ryzen 7 5800X3D in Spielen mit Prozessoren wie dem Ryzen 7 7700X und Core i5-13600K mit, benötigt aber wesentlich weniger elektrische Energie.

Zudem läuft die CPU auf günstigen B550-Mainboards, die es mit guter Ausstattung schon für 130 Euro gibt, etwa Gigabytes B550 Aorus Elite V2 (ab 129 €). Wer bereits DDR4-Speicherriegel hat, spart zusätzlich Geld, da erst die AM5-Plattform den Wechsel auf DDR5-RAM vornimmt. Einzig auf PCI Express 5.0 muss man beim Ryzen 7 5800X3D verzichten. Entsprechende Grafikkarten und SSDs gibt es ohnehin aber noch nicht, zudem dürfte sich der Praxisnutzen in Grenzen halten. Ein weiterer Nachteil: CPU-Upgrades in den nächsten Jahren werden nicht mehr möglich sein – die AM4-Plattform hat ihr Lebensende erreicht. Für mehr Anwendungsleistung gibt es derweil den Ryzen 9 5900X (ab 375 €).

Sechskerner für weniger als 100 Euro

Wer weniger Geld ausgeben möchte, bekommt mit dem Ryzen 7 5700X (ab 239 €) einen günstigen Achtkerner. In der Einsteigerklasse gibt es die prozentual größten Preissenkungen: Der Preis des Zen-2-Sechskerners Ryzen 5 4500 (ab 76,90 €) hat sich seit dem Sommeranfang beinahe halbiert. Der Zen-3-Sechskerner Ryzen 5 5500 (ab 98,34 €) ist etwas teurer, hat dafür aber einen doppelt so großen Level-3-Cache und ein zusammengeschlossenes Kern-Cluster, was insbesondere in Spielen Vorteile bringt.

Für Office-PCs ist der Ryzen 5 4600G (ab 109 €) inzwischen günstig zu haben. Anders als der Ryzen 5 4500 ist beim G-Modell die integrierte Radeon-GPU aktiv, sodass für den Betrieb keine eigenständige Grafikkarte notwendig ist. Der Nachfolger Ryzen 5 5600G (ab 135 €) ist 30 Euro teurer.

Ryzen-CPU Preis 04.05. [Euro] Preis 14.10. [Euro] Preis 03.11. [Euro] Preisnachlass (Oktober) Preisnachlass (Mai) 5950X 519 569 549 3,5% -5,8% 5900X 399 399 375 6,0% 6,0% 5800X3D 528 419 364 13,1% 31,1% 5800X 325 279 255 8,6% 21,5% 5700X 289 239 239 0,0% 17,3% 5700G 288 249 203 18,5% 29,5% 5600X 225 215 184 14,4% 18,2% 5600G 209 149 135 9,4% 35,4% 5600 199 149 139 6,7% 30,2% 5500 149 115 99 13,9% 33,6% 4600G 160 129 109 15,5% 31,9% 4500 140 99 77 22,2% 45,0% 4300G - 127 126 0,8% - 4100 109 95 80 15,8% 26,6%

(mma)