Call for Makers: Mitmachen bei der digitalen Maker Faire Hannover 2021

Für die Make-Redaktion und die Maker-Faire-OrganisatorInnen war das letzte Jahr deprimierend: Ohne unsere großen Maker Faires in Hannover und Berlin ist das Maker-Dasein einfach nicht das gleiche. Dieses Jahr wird alles besser. Wir feiern am 18. Juni unsere digitale Maker Faire und freuen uns drauf, endlich alle bekannten Gesichter wiederzusehen – und hoffentlich auch so einige Neue!

Damit eine Maker Faire richtig rockt, braucht sie vor allem eins: Maker mit coolen Projekten. Wir bringen unsere Projekte mit – und bauen auf euch: Bewerbt euch jetzt bis zum 30. April auf einen der virtuellen Ausstellerplätze der Maker Faire Hannover und zeigt uns, was ihr im letzten Jahr erschaffen habt.

Maker Faire Hannover: Diesmal digital

Festivalstimmung? Können wir auch digital.

Wir suchen Ideen aus allen Bereichen: Robotik, 3D-Druck, Holz- und Stahlbau, Wearables oder Cosplay. Aber auch Projekte zu Themen wie Upcycling und Nachhaltigkeit, Urban Gardening und Smart Home sowie Wissenschaft und Forschung sind willkommen. Eben alle Themen, die normalerweise in den Hannoverschen Hallen der Maker Faire zu finden sind. Am wichtigsten ist, dass ihr Spaß am Making habt – ihr müsst kein Hacker-Zertifikat oder eure Sammlung antiker EPROMs vorlegen, um dabei zu sein.

Mit der Digital Edition der Maker Faire Hannover wollen wir möglichst vielen Menschen das Reinschnuppern in die kunterbunte Welt des Makings ermöglichen. Und das funktioniert so: In den virtuellen Ausstellungsbereichen stellt ihr – die Maker und Unternehmen – euch und eure Projekte vor und beantwortet in Live–Chats die brennenden Fragen der Teilnehmer. Mehr Infos zum genauen Ablauf gibt es auf unserer Maker Faire Webseite.

Wann und wie?

Stattfinden wird die Maker Faire Hannover am 18. Juni 2021 von 11 bis 16 Uhr. In dieser Zeit solltet ihr euch als Aussteller dann vor dem Computer oder dem Smartphone befinden, um für Fragen und zum Austausch bereit zu stehen. Auch Unternehmen können sich auf die Ausstellerplätze bewerben. Die Teilnahme ist für Aussteller wie auch für Besucher kostenfrei.

