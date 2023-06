"Call of Duty" lenkt Cheater mit "Halluzinationen" ab

Activision hat eine weitere Methode vorgestellt, um Cheater aus seinen "Call of Duty"-Spielen zu vertreiben. "Halluzinationen" sind Kopien echter Spieler, die lediglich Cheater oder Cheat-Verdächtigte zu sehen bekommen. Die Kopien verhalten sich genauso wie die echten Spieler, existieren aber nur für Cheater. Wer auf sie schießt, outet sich als Schummler und kann gebannt werden.

Anzeige

Die Phantom-Gegenspieler sollen Cheater desorientieren, führt Activision in einem Blog-Eintrag aus. Das genaue Vorgehen beschreibt Activision in einem Whitepaper. Darin schreibt das Studio, der Kampf gegen Cheater sei ein "Katz-und-Maus"-Spiel, bei dem Halluzinationen dem Hersteller einen entscheidenden Vorteil bringen könnten.

Cheats und Gegen-Cheats

Activision fällt immer wieder mit kreativen Methoden auf, Cheater in seinen Spielen "Call of Duty: Modern Warfare II" und "Call of Duty Warzone 2.0" zu erkennen und zu bestrafen. Bemerkt das System etwa, dass ein Spieler Cheats einsetzt, bekommen andere Spielteilnehmer gegen ihn automatisch einen Schild verpasst. Ricochet kann andere Spieler außerdem vor Schummlern verstecken oder Cheatern schlicht die Waffe wegnehmen.

Die verschiedenen Methoden sind unter dem Anti-Cheat-System Ricochet inklusive Kernel-Treiber gebündelt. Auf Konsolen werden außerdem Personen abgestraft, die Maus und Tastatur benutzen, um sich einen Vorteil gegenüber Gamepad-Spielern zu verschaffen. Die öffentlichen Ankündigungen der neuen Systeme sollen der Community demonstrieren, dass Cheater-Probleme ernst genommen werden.

Lesen Sie auch Sony-Klage gegen Cheats: BGH fragt beim EuGH nach

Wie wichtig er Kampf gegen Cheater für die Betreiber von kompetitiven Mehrspieler-Titeln ist, zeigt der aktuelle Fall von "The Cycle". Der Online-Shooter des deutschen Studios Yager war erfolgreich gestartet, hat dann laut den Entwicklern aber rasant Spieler verloren – weil es schlicht zu viele Cheater gegeben haben soll. Davon konnte sich "The Cycle" nie erholen, nach etwas mehr als einem Jahr wird der Server-Betrieb bald eingestellt.

Anzeige

Siehe auch:

Die besten Multiplayer-Spiele für den PC bei heise Download

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)