"Call of Duty": Activision stellt Cheater im Chat an den Pranger

Activision führt seinen Kampf gegen Cheater in "Call of Duty"-Spielen weiter: Schummelnde Spieler sollen künftig im Kill-Verlauf des Spiels, eine Art Chat-Fenster mit Auflistung der Abschüsse, zur Schau gestellt werden. Dort werden andere Spieler künftig direkt informiert, wenn ein Cheater aus dem Spiel geworfen wird. Das betrifft die "Call of Duty"-Spiele "Warzone" und "Modern Warfare 2".

Anzeige

Es geht Activision offensichtlich darum, das Vorgehen gegen die Schummler transparent zu gestalten. Außerdem soll das Vorgehen der Community versichern, dass das Problem ernst genommen und angegangen wird. Es gibt wenig, was den Spielspaß bei Online-Shootern so schnell ruiniert wie Cheater – für die Entwickler hat der Kampf gegen die Schummler daher oft höchste Priorität.

Cheater gegen Phantome

Gerade "Call of Duty"-Entwickler Activision geht immer wieder mit kreativen Maßnahmen gegen Cheater an die Öffentlichkeit. Im Juni gab der Publisher etwa bekannt, dass Cheat-Verdächtigte in seinen "Call of Duty"-Spielen künftig Halluzinationen zu sehen bekommen. Das sind Kopien echter Spieler, die ausschließlich für Cheater zu sehen sind. Wer auf sie schießt, outet sich als Schummler und kann gebannt werden.

Die Phantom-Gegenspieler sollen Cheater desorientieren, führt Activision in einem Blog-Eintrag aus. Das genaue Vorgehen beschreibt Activision in einem Whitepaper. Darin beschreibt das Studio, wie Phantom-Spieler das übliche Duell zwischen Anti-Cheat-Entwicklern und Cheat-Entwicklern umkehren. Üblicherweise müssen demnach Anti-Cheat-Entwickler auf das reagieren, was die Cheat-Entwickler anstellen. Durch das Implementieren der "Halluzinationen" wird dieser Vorgang laut Activision umgedreht: Anti-Cheat-Entwickler können aktiv Gegenmaßnahmen gestalten – und die Entwickler von Cheat-Tools sind gezwungen, diese Maßnahmen zu erkennen und sich darauf einzustellen.

Bemerkt das System außerdem, dass ein Spieler Cheats einsetzt, bekommen andere Spielteilnehmer gegen ihn automatisch einen Schild verpasst. Ricochet kann andere Spieler zudem vor Schummlern verstecken oder Cheatern schlicht die Waffe wegnehmen. Die verschiedenen Methoden sind unter dem Anti-Cheat-System Ricochet inklusive Kernel-Treiber gebündelt. Auf Konsolen werden außerdem Personen abgestraft, die Maus und Tastatur benutzen, um sich einen Vorteil gegenüber Gamepad-Spielern zu verschaffen.

Anzeige

Siehe auch:

Die besten Multiplayer-Spiele für den PC bei heise Download

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)