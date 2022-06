"Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Warzone 2.0" in Arbeit

Auch das nächste "Call of Duty" thematisiert den Krieg in der Gegenwart: "Modern Warfare 2" setzt die Geschichte des ersten Teils fort und soll ab dem 28. Oktober erhältlich sein. Spielerinnen und Spieler steuern Mitglieder der Task Force 141 bei weltweiten Missionen gegen Terroristen.

Die Entwicklung von "Modern Warfare 2" dürfte lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine begonnen haben. Entwickler Infinity Ward verspricht für die Einzelspieler-Kampagne von "Modern Warfare 2" aber angesichts des laufenden Krieges in der Ukraine mehr erzählerisches Feingefühl – traditionell nicht die Stärke der testosterongetriebenen "Call of Duty"-Reihe.

Für den Mehrspielermodus plant Infinity Ward einen Mix aus kleinen und größeren Spielkarten. Außerdem soll ein neuer Koop-Modus Teil des Angebots sein. "Modern Warfare 2" erscheint für den PC, Xbox One und Xbox Series X/S, Playstation 4 und Playstaton 5. Die PC-Fassung wird wieder bei der Spieleplattform Steam angeboten, nachdem sie für vergangene Ausgaben nur bei Activision eigenem Battle.net verfügbar war.

"Warzone 2.0" als separater Titel

Neben "Modern Warfare 2" arbeitet Activision auch an einer neuen Version des Battle-Royale-Ablegers "Call of Duty: Warzone". Der Titel soll "Warzone 2.0" heißen und auf der Technik von "Modern Warfare 2" basieren. Inhalte und Systeme aus dem kommenden Shooter sollen in "Warzone 2" Einzug halten, dafür beginnt der Fortschritt wieder bei null.

Das aktuelle "Warzone" soll nach dem Release von "Warzone 2.0" separat weitergeführt werden, verspricht Activision Blizzard. Wie lange das Unternehmen beide Battle-Royale-Shooter separat anbieten möchte, ist unklar. Einen genauen Release-Termin für "Warzone 2.0" gibt es ebenfalls noch nicht, der Titel soll aber "zeitnah" auf den Release von "Modern Warfare 2" folgen.

