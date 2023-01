Candela C-8: Elektrisches Tragflächenboot mit Batterie von Polestar in Sicht

Der schwedische Bootsbauer Candela will alle ab dem 17. Januar vorbestellten elektrischen Tragflächenboote des Typs C-8 mit Batterien des ebenfalls aus Schweden stammenden Elektroauto-Unternehmens Polestar bestücken. Das teilte Polestar am Dienstag mit. Dazu hatten beide Unternehmen bereits im August 2022 vereinbart, dass Candela Batterien und Ladetechnik von Polestar in seinen elektrischen Tragflächenbooten verwendet. Außerdem gibt Polestar Hilfestellung bei der Übertragung der Technik in den Bootsbau.

Die Batterien für die Candela C-8 sowie die Ladetechnik sind identisch mit denen, die im Polestar-2-Elektroauto mit Standard Range Single Motor genutzt werden, schreibt Polestar. Der 69-kWh-Akku soll das für Freizeitwassersport konzipierte Tragflächenboot bei einer Geschwindigkeit von 22 Knoten, etwa 40,7 km/h, bis zu 57 Seemeilen (105,5 km) weit über das Wasser tragen können, so das Versprechen von Candela. Damit soll die Reichweite bei Hochgeschwindigkeitsfahrten konventionellen elektrischen Schnellbooten um das Zwei- bis Dreifache überlegen sein. Die von Polestar stammende Ladetechnik ermögliche eine Ladezeit zwischen 2,5 und 13 Stunden.

Energieeffizientes elektrisches Tragflächenboot

Die Candela C-8 nutzt als Direktantriebseinheit den selbst entwickelten Candela C-POD, der besonders effizient arbeiten soll. Ein 45- oder 50-kW-Elektromotor treibt das Boot an. Bei höheren Geschwindigkeiten hebt es sich durch die unterhalb des Rumpfes angebrachten Tragflächen aus dem Wasser. Sensoren überwachen die Position, die Geschwindigkeit und Beschleunigung in sechs Freiheitsgraden, um das Boot stabil über das Wasser gleiten zu lassen. Ein Controller steuert dazu die Tragflächen und den Motor an. Die C-8 kann bei schlechtem Wetter wie ein Boot herkömmlicher Bauart betrieben werden. Dann nehmen jedoch Geschwindigkeit, Energieeffizienz und damit die Reichweite ab. Der Rumpf des 8,5 m langen und 2,5 m breiten Bootes besteht aus Carbon. Es ist für insgesamt acht Personen ausgelegt. Das Fahrzeuggewicht beträgt 1605 kg.

Candelas Ziel ist es, die Schifffahrt zu elektrifizieren und damit umweltfreundlicher zu machen – sofern der Ladestrom aus erneuerbaren Energien stammt. Besonders Städte, in denen Boote dieser Art eingesetzt werden können, sollen von dem umweltfreundlicheren Elektroantrieb profitieren. Dazu hat Candela eine "Wassertaxi"-Version, die P-8, in Planung. Sie soll 2023 zusammen mit dem Shuttle-Tragflächenboot P-12 herausgebracht werden. Die P-12 kann bis zu 30 Passagiere aufnehmen und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 17 Konten erreichen. Sie ist für den Einsatz im öffentlichen Personenverkehr konzipiert.

Die Candela C-8 ist vom 21. bis 29. Januar auf der Bootsmesse "boot Düsseldorf 2023" zu sehen.

Lesen Sie auch Sauber in See stechen: Der lange Weg zur klimaschonenden Schifffahrt

(olb)