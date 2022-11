Canon EOS R6 Mark II: extrem schnell und mit Videoschwerpunkt

Die Canon EOS R6 Mark II ist bereits die dritte Neuvorstellung des Herstellers in diesem Jahr. Gleichzeitig läutet die Neue die Zeit der zweiten Generationen in der R-Klasse ein. Zusammengefasst ist sie mit 40 Bildern pro Sekunde (bei elektronischem Verschluss) deutlich schneller als ihre Vorgängerin, besitzt einen neuen, auf Geschwindigkeit und geringes Rauschen getrimmten Sensor und bietet erweiterte Videomöglichkeiten.

Schon die erste Generation der R6 war trotz oder gerade wegen ihrer vergleichsweise niedrigen Auflösung von 20 Megapixeln sehr erfolgreich. Deutlich günstiger als die EOS R3 oder EOS R5 bot sie nicht nur eine hohe Geschwindigkeit, sondern auch einen schnellen und zuverlässigen Autofokus. Trotz höherer Auflösung soll der neue 24-Megapixel-Sensor noch schneller sein und ein geringes Rauschen bieten. Mit mechanischem Auslöser bleibt es bei zwölf Bildern pro Sekunde, elektronisch schafft die Kamera bis zu 40 Bilder pro Sekunde bei voller Autofokusperformance mit kontinuierlicher Motiverkennung und -verfolgung.

Intern arbeitet ein modifizierter DigitX-Prozessor, wie er auch schon in den aktuellen APS-C-Modellen EOS R7 und EOS R10 steckt. Für die EOS R6 wurde er auf geringen Stromverbrauch und Wärmeentwicklung optimiert. So soll es möglich sein, bis zu sechs Stunden ohne Unterbrechung zu filmen. Wie die EOS R7 bietet die EOS R6 Mark II einen Raw-Burst-Modus. Der ermöglicht einen Pre-Shutter von 0,5 Sekunden, so dass die ersten 15 Bilder einer Sequenz bereits gespeichert werden, bevor der Auslöser voll durchgedrückt wird. Abhängig vom Speichermedium schreibt die Kamera insgesamt bis zu 150 Raw-Dateien bei 30 Bildern pro Sekunde weg.

Erweiterte Motiverkennung

Die Motiverkennung hat Canon bei diesem Modell um Pferde, Flugzeuge und Züge erweitert. Dabei kann sie zwischen ganzen Motiven und Details (Spot) unterscheiden – etwa Person und Kopf, Flugzeug und Pilotenkanzel oder Zug und Führerstand. Beim Augenautofokus können Fotografen nun zwischen linkem und rechtem Auge wählen und per Taste zwischen beiden wechseln.

Die weiteren Kameradaten entsprechen weitgehend denen der Vorgängerin wie Empfindlichkeit bis ISO 102.000, sensorbasierter Bildstabilisator (IBIS) bis acht Stufen und AF-Empfindlichkeit -6 LW, ein elektronischer Sucher mit 3,69 Megapixeln entsprechend 1280 × 960 Bildpunkten, sowie zwei Schächte für SD-UHS II-Speicherkarten.

Bild 1 von 10 Canon EOS R6 Mark II Produktbilder (10 Bilder) Die Canon EOS R6 II läutet die zweite Generation der R-Serie mit Vollformatsensor ein. Der Hersteller setzt vor allem auf höhere Geschwindigkeit und verbesserte Videofähigkeiten.

(Bild: Canon)

Neu hinzugekommen sind einige Motivprogramme wie Schwenkpanorama, eine Mitführautomatik, die die Belichtungszeit an die Schwenkgeschwindigkeit anpasst oder die Funktion "HDR Bewegtes Motiv".

Videospezialitäten

Mit ihren erweiterten Videofähigkeiten möchte Canon die neue R6 auch Videofilmern schmackhafter machen oder Fotografen, die nebenbei auch Filmsequenzen aufnehmen wollen. Statt eines Videomodus auf dem Programmwahlrad gibt es nun einen Umschalter zwischen Stand- und Bewegtbild. Das sorgt dafür, dass beim Filmen dieselben Modi (PASM) zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich bietet die Kamera 4K-Video 60p sowie über HDMI 6K-Video 60p mit 10 Bit, beide ohne Crop. In Full HD ermöglicht die EOS R6 Mark II 150 fps/180 fps. Der schnelle Sensor sorgt zudem für geringeres Rolling Shutter bei 25 fps/30 fps. Auch beim Filmen gibt es ein Pre-Recording wahlweise von drei oder fünf Sekunden sowie einen verzögerten Aufnahmestart etwa für Selfie-Aufnahmen.

Neu ist auch die Funktion, die auf digitalem Wege verhindert, dass sich der Bildausschnitt bei einer Schärfeverlagerung vom Vorder- auf den Hintergrund verändert, wie es bei herkömmlichen Fotoobjektiven die Regel ist. Die Kamera unterstützt zudem UVC (USB Video Class). Damit ist es möglich, Video und Ton über USB auszugeben, etwa für Webcam- oder Streaming-Anwendungen.

Die Canon EOS R6 Mark II soll ab Ende November zum Preis von 2900 Euro erhältlich sein. Das sind etwa 300 Euro mehr als die vor gut zwei Jahren vorgestellte EOS R6. Der Hersteller wird die Kamera im Bundle mit einem RF 24-105mm f/4.0-7.1 und mit dem RF 24-105mm f/4.0L anbieten.

Technische Daten im Vergleich Modell Canon EOS R6 Mark II Canon EOS R6 Kameraklasse Spiegellose Systemkamera Spiegellose Systemkamera Preis (UVP) 2900 € (ab Ende November) 2700 € Bildsensor Sensorgröße Vollformat / 36 mm × 24 mm Vollformat / 36 mm × 24 mm Sensortyp CMOS Dual Pixel CMOS Dual Pixel Sensorauflösung NN × NN 5472 × 3648 Megapixel (effektiv) 24,2 20,1 Pixelgröße NN µm 6,58 µm Lichtempfindlichkeit ISO 100 – 102.400 (erweiterbar auf ISO 50 – 204.800) ISO 100 – 102.400 (erweiterbar auf ISO 50 – 204.800) interne Bildstabilisierung v v Autofokus und Fotofunktionen Autofokustyp Dual Pixel AF Dual Pixel AF AF-Messfelder NN 6072 (1053 auto section) kürzeste / längste Verschlusszeit 1/8000 s – 30 s / (Bulb) 1/8000 s – 30 s / (Bulb) Serienbildrate / Raw in Folge 12 B/s (mech.), 40 B/s (elektr.) / 191 12 B/s (mech.), 20 B/s (elektr.) / 240 Video Videoformat MP4 MP4 Videokomprimierung MP4 / H.265 MP4 / H.264 Maximale Auflösung 4K 3840 × 2160 (60p)

6K (60p) über HDMI 4K 3840 × 2160 (60p) Sucher und Display Suchertyp / Vergrößerung 0,5" OLED / 0,76x 0,5" OLED / 0,76x Sucherauflösung 3,69 Megapixel (1280 × 960 Bildpunkte) 3,69 Megapixel (1280 × 960 Bildpunkte) Displaytyp / Diagonale LCD / 8 cm (3,15") LCD / 8,1 cm (3,2") Displayauflösung 1,62 Megapixel 1,62 Megapixel beweglich / Touch v / v v / v Akku und Speicher Speichertyp 2x SD (UHS-II) 2x SD (UHS-II) Speicherkarten-Slots 2 2 Akkutyp Li-Ion (LP-E6NH) Li-Ion (LP-E6NH) Akku-Kapazität / Aufnahmen 2130 mA / NN 2130 mA / 510 (Monitor), 380 (Sucher) Gehäuse und Anschlüsse Gehäusematerial / wetterfest Magnesium, Carbon / v Magnesium, Carbon / v Objektiv-Bajonett / Cropfaktor Canon RF Canon RF Bodymaße (B :x H :x T) 136 mm × 98 mm × 88 mm 138 mm × 98 mm × 88 mm Gewicht (inkl. Akku u. Karte) NN 680 g Anschlüsse USB 3.1 (Typ-C), HDMI (Typ D), Mikrofon, Kopfhörer, Remote USB 3.1 (Typ-C), HDMI (Typ D), Mikrofon, Kopfhörer, Remote Wireless WLAN 802.111a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2

(pen)