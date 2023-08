Canon-Steuer und Messezeit – die Fotonews der Woche 34/2023

Mit unbekannten Fotos aus dem San Francisco der 1960er und 70er-Jahre schloss unsere Kolumne in der letzten Woche und heute stehen sie gleich am Anfang. Die Geschichte hinter den Bildern ist einfach zu schön, um nicht gelesen zu werden. Auf die Anfrage, ob wir eines der Bilder hier zeigen dürfen, antwortete der Hobbyhistoriker David Gallagher mit "Du kannst gerne verwenden, was immer Du möchtest". Er verwaltet die historischen Bilder und ist ein echter Fotoenthusiast.

Auf solche Fans der Fotografie scheint nun auch endlich Canon etwas mehr zu hören, denn: Das Unternehmen sperrt sich nicht mehr völlig gegen Objektive von Drittherstellern für sein RF-Bajonett. Mit einer Flut an Optiken, wie für den recht offenen E-Mount von Sony, ist dennoch nicht zu rechnen. Canon deutete seinen Schritt zwar schon seit Anfang des Jahres 2023 mehrfach an, und wird nun etwas konkreter – die Details von möglichen Lizenzen sind jedoch bisher nicht öffentlich bekannt.

Canons großes Lizenzgeheimnis

Das liegt auch am Informationsfluss über viele Kulturen und Sprachen hinweg, der sich nicht immer genau bewerten lässt. Aktuell gibt es ein Interview mit japanischen Canon-Managern im chinesischen Dienst Weibo, der Link dazu lässt sich je nach Zustand der Great Firewall nicht immer direkt öffnen. Auf Basis dieser Informationen hat jetzt DPReview berichtet, und dabei fiel den Kollegen auf, dass es ja schon im März ein Interview mit der gesamten Canon-Führung gab, in dem RF-Lizenzen Thema waren.

Das wiederum deckt sich mit Andeutungen, die Canon bei gleicher Gelegenheit, nämlich auf der Messe CP+, gegenüber französischen Kollegen machte. Beim besagten Weibo-Eintrag, den der Hersteller bisher nicht dementierte, wurde Canon schon recht konkret: Es wurden bereits Lizenzen für RF-Objektive vergeben. An wen, und zu welchen Bedingungen, sagt Canon jedoch nicht. Vielmehr ist dort die Rede davon, dass es sich um Einzelfallentscheidungen handle.

Nach Nikon-Steuer kommt Canon-Steuer

Ganz ähnlich hatte sich in den letzten Monaten auch Nikon geäußert, und einer unserer Leser prägte dafür den schönen Begriff der Nikon-Steuer, denn: Wenn dann die teils seit Jahren verfügbaren Objektive, etwa von Tamron, für das Z-Bajonett von Nikon erscheinen, sind sie teurer. Da Canon sich nun ganz ähnlich wie Nikon verhält, ist auch bei den RF-Objektiven von anderen Anbietern eine Canon-Steuer zu erwarten. Nikon hat früher mit der Lizenzierung angefangen, sich von Tamron sogar eigene Objektive als Nikkor entwickeln lassen, und arbeitet nun enger mit dem japanischen Unternehmen zusammen. Es bleibt fraglich, ob der jahrzehntelange Marktführer Canon auch dabei dem ewigen Konkurrenten folgt.

Tamron entwickelt Weitwinkelzoom für Sony-Vollformater

Die zweitweilige Nummer Eins der Hersteller von Systemkameras, Sony, bleibt bei dem Konzept, das ihn so groß gemacht hat: Lizenzen werden großzügig vergeben. Und so erscheint auch Tamrons neueste Optik zuerst für Sonys E-Mount. Es handelt sich um das erste 17-50-mm-Zoom mit durchgängiger Blendenöffnung von f/4.0, das den Bildkreis von spiegellosen Vollformatkameras abdeckt. Solch kurze Brennweiten sind sonst vor allem von APS-C- oder Fisheye-Objektiven bekannt. Wie groß die Verzeichnungen am kurzen Ende sind, behält Tamron bisher für sich.

Das gilt auch für den Preis, oder den genauen Termin – im Herbst 2023 soll es jedenfalls soweit sein. Aus der Produktankündigung des 17-50mm F/4 Di III VXD lässt sich immerhin herauslesen, dass es keinen Stabilisator gibt, der steckt ja oft schon in der Kamera. Ebenso ist nicht, wie bei Profilinsen üblich, von Staub- und Spritzwasserschutz die Rede, nur von "feuchtigkeitsgeschützter Konstruktion". Das dürfte etwas Understatement sein, denn dank der "Innenzoom" genannten Mechanik – ähnlich wie bei professionellen 70-200-Teles – sollte das Tamron schon ein paar Regentropfen aushalten.

Photopia als feste Größe im Messekalender

Das Wort "Spritzwasserschutz" findet sich dagegen in einer weiteren Ankündigung von Tamron: Am 21. September 2023 kommt das 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD für Nikons Z-Mount auf den Markt. Natürlich ist auch hier der Preis noch Geheimsache, für den E-Mount kostet es jedenfalls derzeit rund 1800 Euro (ab 1749 €). Und der Termin ist auch ganz offensichtlich auf den Beginn der Photopia in Hamburg gelegt, genauer: Auf den Fachbesuchertag am Donnerstag, für das breite Publikum öffnet die Messe erst am Samstag und Sonntag.

Als Wochenend-Event konzipiert, konnte sich das laut Eigenbezeichnung "Festival of Imaging" quasi aus dem Stand 2021 etablieren. Es geht nun mit Präsenz in die dritte Ausgabe. Fast alle großen Hersteller stellen aus, natürlich auch Nikon, Tamron und Canon – da lohnt sicher die ein oder andere Frage zur Objektivpolitik. Oder auch bei Sigma, Samyang ist laut Ausstellerverzeichnis nicht vertreten.

Um sich da ein bisschen vorzubereiten, eignet sich die Lektüre des bereits erwähnten Interviews mit den Chefs von Canon bei DPReview. Es ist gut ins Englische übersetzt, und gut erkennbar, wie vorsichtig sich die Manager ausdrücken. Das von Dale Baskin für DPReview geführte Gespräch ist daher unsere Empfehlung für einen Long Read zum Wochenende.

