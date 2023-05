Canon kündigt neues Pancake-Objektiv RF 28mm F2.8 STM und Zubehörkabel OC-E4A an

Mit einem 28-Millimeter-Objektiv will Canon sein Objektivsortiment für die EOS-R-Serie erweitern. Die Brennweite kommt mit einer Blende von f/2.8 und in kompakter Größe als Pancake. Damit reiht sich die Optik zwischen das RF 24mm F1.8 Macro IS STM und das RF 35mm F1.8 Macro IS STM ein.

Das RF 28mm F2.8 STM eignet sich sowohl für verschiedenen Aufnahmesituationen, durch seine geringe Größe und die Brennweite aber besonders für die Streetfotografie.

Das Canon RF 28mm F2.8 STM ist klein und kompakt. (Bild: Canon)

Der Ring für den manuellen Fokus soll gleichzeitig auch die Einstellungen am Objektiv steuern. Der STM-Fokusantrieb soll sowohl einen leisen Autofokus als auch sanfte Fokusübergänge garantieren. Damit soll sich das Objektiv auch gut für Videoaufnahmen eignen. Die Optik wird zudem von drei asphärischen kunststoffgeformten Linsen korrigiert, die für eine sehr gute optische Korrektur bis an den Rand des Bildes sorgen sollen.

Das RF 28mm F2.8 STM soll für 369 Euro ab Juli 2023 im Handel verfügbar sein.

Zubehörkabel OC-E4A

Für einen flexibleren Einsatz von Kamerazubehör wie zum Beispiel Aufsteckblitzen, kündigt Canon das Zubehörkabel OC-E4A an. Dieses arbeitet mit dem Smart-/Multifunktionsschuh (erweiterter Blitzschuh) vieler EOS-R-Kameras zusammen. Zubehör lässt sich so auch neben der Kamera und richtungsunabhängiger platzieren. Das Kabel ist gegen Feuchtigkeit abgedichtet und soll beispielsweise Mikrofone auch mit Strom versorgen können.

Das neue Zubehörkabel soll ab Juli 2023 für 209 Euro für die Kameramodelle EOS R3, EOS R6 Mark II, EOS R7, EOS R8, EOS R10, EOS R50 und EOS R5 C verfügbar sein.

(cbr)