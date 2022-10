Canon wächst dank neuer Kameras – und verliert an der Börse

Im seinem vergangenen Geschäftsquartal, das am 30. September 2022 endete und erst jetzt bilanziert wurde, hat der japanische Konzern Canon einen Umsatz von umgerechnet rund 6,8 Milliarden Euro erzielt. Über die Hälfte davon macht zwar die Druckersparte des Unternehmens aus, aber auch die Kameras im Bereich "Imaging" sind mit knapp 1,4 Milliarden Euro Umsatz äußerst stark.

Dort hat sich sogar der Gewinn vor Steuern mit knapp 250 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppelt. Und auch ein Umsatzplus von 32 Prozent konnte Canon Imaging laut den Bilanzen der Firma verzeichnen – das größte aller Geschäftsbereiche. Das Unternehmen führt das laut einer Mitteilung zu den Quartalszahlen vor allem auf die neuen spiegellosen APS-C-Kameras EOS R7 und R10 zurück, die sich gut verkauften.

Auch Profis setzen auf Spiegellose

Die Spiegellosen mit Vollformat-Sensor wie R5 und R6 sind Canon zufolge, Zitat "bei Profis und fortgeschrittenen Amateuren" aber weiterhin beliebt. Insgesamt will Canon im laufenden Geschäftsjahr rund 5,45 Millionen Kameras weltweit verkaufen, was gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steigerung darstellen soll.

Bemerkenswert sind Canons Zahlen vor allem deswegen, weil damit die multiplen Krisen der letzten beiden Jahre überwunden scheinen. Das Unternehmen gibt unter anderem an, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2022 die Nachfrage nicht befriedigt werden konnte, weil wichtige Komponenten gefehlt hätten. Der Covid-Lockdown von Schanghai, so Canon, habe diese Situation verschärft. Man habe das aber durch Änderungen im Design und alternative Bauteile abfangen können. Auch die inzwischen weitgehend ausgestandene Chipkrise gibt Canon als einen Grund für die bisherigen Schwierigkeiten an.

Trotz dieser aus Sicht des Unternehmens guten Nachrichten hat Canon die Erwartung der Analysten verfehlt. Diese gingen von einem Gewinn pro Aktie von 45 Euro-Cent aus, erreicht wurden aber nur 36 Cent. Folglich verlor die Canon-Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen je nach Handelsplatz zwischen 4 und 5 Prozent an Wert.

(keh)