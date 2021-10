CarPlay: Apple will angeblich Fahrzeugfunktionen steuern

Apple schwebt eine tiefere iPhone-Integration in Autos vor. Das Unternehmen arbeitet einem Bericht zufolge daran, eine Steuerung von Fahrzeugfunktionen über CarPlay möglich zu machen. Dazu soll etwa die Bedienung der Klimaautomatik und Lüftungsanlage, Einstellungen für das Lautsprechersystem und die Justierung von Sitzen gehören, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Verweis auf informierte Personen berichtet.

Zudem sei Apple daran interessiert, Zugriff auf Fahrzeugsensoren zu erhalten, um Temperatur, Geschwindigkeit und Tankfüllstand einsehen zu können. Das Projekt "IronHeart" befinde sich noch in einem frühen Stadium und erfordert eine Kooperation der Autohersteller, erläutert Bloomberg.

Neue Funktionen für CarPlay

Zugriff auf Fahrzeugsensoren könnten neue CarPlay-Funktionen ermöglichen, die bislang Bordsystemen vorbehalten bleiben – etwa eine automatische Anzeige der nächsten Tankstelle respektive Ladesäule bei fast leerem Tank oder Batterie.

CarPlay ist in einem Großteil der Neufahrzeuge zu finden und bringt iPhone-Funktionen wie Musiksteuerung und Navigation in das Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Weitergehende Einstellungen am Auto lassen sich darüber aber nicht vornehmen und erfordern den Wechsel in das jeweilige System des Herstellers – ein mitunter frustrierendes Erlebnis für die Fahrenden.

Apple als möglicher Konkurrent

Apple macht es für Autohersteller seit Längerem möglich, eigene CarPlay-Apps zur Steuerung bestimmter Fahrzeugfunktionen anzubieten. Das wurde – auch nach vielen Jahren – in fast keinem Auto umgesetzt. Mit iOS 15 hat Apple nun die praktisch ungenutzten Schnittstellen in seinem Sprachassistenzsystem Siri gestrichen, die eine Steuerung von Fahrzeugfunktionen in Dritt-Apps erlaubten. Neuere Apple-Auto-Initiativen wie der iPhone-Autoschlüssel sowie die Routenplanung für Elektroautos werden bislang nur von einzelnen Autoherstellern unterstützt.

In der Branche wird Apple als möglicher Konkurrent gesehen, dass das Unternehmen an einem eigenen Fahrzeug arbeitet, ist ein offenes Geheimnis. Ob es ein "Apple Car" jemals auf die Straße schafft, bleibt allerdings offen – das Projekt soll immer noch mehrere Jahre von einer Marktreife entfernt sein.

(lbe)