CarPlay: Schon vor 2.0 gibt's neue Features

Im Rahmen der Aktualisierung auf iOS 17, die im September 2023 erscheinen dürfte, geht Apple auch an seine populäre iPhone-Fahrzeugintegration CarPlay heran. Der Hersteller liefert einige Funktionen, die die Nutzung von Apple-Smartphones im Auto erleichtern sollen. Es ist eine Vorstufe zu dem ganz großen Wurf, den Apple mit dem hoffentlich noch in diesem Jahr erscheinenden CarPlay 2.0 vorgesehen hat – hiermit wird CarPlay noch deutlich stärker ins Auto eingebunden als zuvor.

Features, klein aber fein

Wie Betatester berichten, ist das neue CarPlay in iOS 17 schon durch ein leicht verändertes Design zu erkennen. Es gibt ein neues Standardhintergrundbild (auch für den dunklen Modus) und verschiedene Dialoge wurden überarbeitet, darunter der bislang recht unübersichtliche Nachrichtenversand und deren Wiedergabe. Auch die Interaktion mit Siri wurde aufgebohrt. So ist es nun auch im Auto möglich, einfach "Siri" zu sagen, um die Sprachassistenz aufzurufen – das "Hey" davor kann man weglassen.

Fahrer von Elektromobilen werden sich darüber freuen, dass Apple nun Echtzeitinformationen zu elektrischen Ladestationen integriert hat. Man kann dazu auch sein präferiertes Ladenetzwerk angeben. Im besten Fall kann man so vorab sehen, wie der Belegungszustand ist. Unklar ist noch, in welchen Weltregionen der Rollout erfolgt – aktuell werden nur die USA angegeben. Apple Maps erhält das Feature ebenfalls.

Musik zusammen hören

CarPlay bekommt zudem in iOS 17 erstmals Unterstützung für Apples SharePlay-Feature, mit dem mehrere User gemeinsam Multimedia-Inhalte konsumieren können. Im Auto ist dies Musik: Hat eine Person auf dem Beifahrersitz oder der Rückbank ebenfalls ein iPhone, können er oder sie ihre Musik an das Car-Entertainment-System mit CarPlay schicken. Dazu wird entweder ein QR-Code gescannt, der auf dem CarPlay-Bildschirm zu sehen ist, oder aus Geräten in der Nähe ausgewählt – dazu gibt es eine (aktivier- und abschaltbare) Discovery-Funktion.

Das Update für CarPlay kommt einfach mit iOS 17 ins Auto – sobald das iPhone iOS 17 installiert hat, taucht es dann auch im Fahrzeug auf. Das Betriebssystem gibt es für alle iPhones ab dem XS. Mit einer öffentlichen Beta ist in den kommenden Wochen zu rechnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)