Mobilitäts-Apps: Sixt Carsharing bei Free Now

Der Autovermieter Sixt bringt sein Carsharing-Angebot auch auf die Plattform von Free Now. Im Rahmen einer Kooperation der Unternehmen können zunächst Nutzer von Free Now in Berlin, Hamburg und München auch Autos von Sixt Share buchen. Die Pilotphase sei auf "sechs bis zwölf Monate" angelegt und soll danach ausgebaut werden, teilten die Unternehmen mit.

Free Now hieß früher MyTaxi und war als App zur Taxivermittlung in den Markt für Mobilitätsdienstleistungen gestartet. Das Angebot in der App wurde schrittweise ausgebaut. Seit 2019 gehört das Unternehmen zu einem von BMW und Daimler gegründeten Joint Venture, in dem die Carsharing-Angebote Drive Now und Car 2 Go als Share Now aufgegangen sind.

Verschiedene Mobilitätsdienste

Außer Taxis vermittelt Free Now in einigen Städten auch Mietwagen mit Fahrer, wie sie US-Konkurrent Uber anbietet. Neben dem hauseigenen Share Now sind noch die Anbieter Miles und nun Sixt auf der Plattform. Darüber hinaus lassen sich über die App auch Fahrräder, E-Scooter und E-Roller von diversen Anbietern wie Emmy, Felyx, Tier oder Voi buchen.

Für Buchung und Bezahlung erfolgt für Nutzerinnen und Nutzer von Free Now wie gewohnt mit dem eigenen Account und der gewählten Bezahlmethode. Eventuell müssen die Adresse oder der hinterlegte Führerschein noch bestätigt werden. Die Miete eines Autos von Sixt Share wird pro Minute abgerechnet. Im Minutenpreis sind bis zu 200 Freikilometer sowie alle weiteren Kosten für die Nutzung inbegriffen.

"Mit der Integration von Sixt Share erreichen wir einen weiteren Meilenstein", erklärte Free-Now-CEO Marc Berg. "Besonders stolz sind wir darauf, dass wir unseren Usern nun die größte Carsharing-Flotte in Deutschland anbieten können." Free Now hat nach eigenen Angaben mehr als 54 Millionen User in 16 Märkten und über 170 Städten.

Sixt betreibt mit ONE selbst eine offene Plattform für Mobilitätsdienste. In der Sixt-App sind Autovermietung, Carsharing, Taxi- und Limousinenservice vereint. Zudem sind der Scooter-Anbieter Tier und Nextbike auf der Plattform verfügbar. "Unsere Strategie ist es, mit der ONE und der SIXT App eine offene Plattform zu bauen", erklärte Sixt-COO Nico Gabriel. "Einerseits werden wir das Angebot in der Sixt App konsequent ausbauen, andererseits öffnen wir unsere Plattform für weitere Distributionspartner."

(vbr)