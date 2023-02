Cat S75: Bullitt Group startet Verkauf des Satellitenhandys

Kurz vor dem MWC 2023 in Barcelona stellt die britische Bullitt Group mit dem Cat S75 ihr erstes Smartphone mit der zusammen mit Mediatek entwickelten Lösung für Satellitenfunk vor. Das robuste Android-Handy kann bereits bestellt werden, ihm zur Seite steht mit dem Motorola Defy Satellite Link ein Satellitenmodem zur Bluetooth-Kopplung mit anderen Smartphones.

Das Cat S75 besitzt einen Mediatek-SoC, den Octa-Core-Chip Dimensity 930 mit bis zu 2,2 GHz Taktfrequenz und 6 GByte RAM. Das neue NTN-Modem (Non-terrestrial Network), das beide Unternehmen gemeinsam entwickelt haben, versetzt das Smartphone in die Lage, mit geostationären Satelliten zu kommunizieren. Neben Notrufen sind auch normale Textnachrichten möglich. Kommuniziert wird über eine eigene App namens Bullitt Satellite Connect. Im normalen Datennetz sind die Nachrichten darüber gratis, via Satellit kostenpflichtig. Die genauen Preise und erste Erfahrungen mit Bullits Satellitenkommunikation lesen Sie in einem früheren Artikel.

Als Outdoor-Smartphone ist das Cat S75 besonders robust. Bullitt versieht es mit den Prüfsiegeln für IP68 und IP69K für Schutz gegen Wasser und Staub, das Handy übersteht auch Tauchgänge bis fünf Meter Tiefe. Zudem verfügt es über Schutz nach Militärstandard 810H und hält damit Stürze aus 1,8 Meter auf eine Stahlplatte aus. Auch extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Vibrationen soll es schadlos überstehen, verspricht der Hersteller.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

Abseits des besonders geschützten Gehäuses und des Satellitenmodems ist das Cat S75 ein normales Android-Smartphone, dessen Ausstattung sich in der gehobenen Mittelklasse einsortiert. Das 6,6 Zoll große FHD+-Display unterstützt Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz, der 5000-mAh lässt sich auf Wunsch kabellos laden, der 128 GByte große interne Speicher ist mittels MicroSD-Karte erweiterbar. Die Dreifachkamera besteht auf 50-Megapixel-Hauptkamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und 2-Megapixel-Makro, die Frontkamera bringt es auf 8 Megapixel. Das Cat S75 kommt noch mit Android 12 auf den Markt, der Hersteller verspricht Updates bis mindestens Android 14 und fünf Jahre lang Sicherheitspatches.

Satellitenfunk zum Nachrüsten

Mit einem zweiten Gerät versucht die Bullitt Group, ihre Satellitenlösung weiteren Zielgruppen zu erschließen. Das Motorola Defy Satellite Link -- Motorola verleiht seinen Markennamen für die Defy-Serie seit einigen Jahren an die Bullitt Group – ist ein Zusatz-Modem, das per Bluetooth mit jedem Android-Smartphone ab Android 10 und allen iPhones mit iOS 14 oder neuer gekoppelt werden kann. So können diese Geräte ebenfalls über Satelliten kommunizieren und Bullitt Satellite Connect nutzen, ohne ein eingebautes Modem zu benötigen. Die Satellitenfunktionen sind identisch mit denen des Cat S75.

Das Cat S75 ist das erste Smartphone mit Bullitt Satellite Connect (Bild: Bullitt)

Das Motorola Defy Satellite Link ist nach IP68 und MIL-STD 810H gegen Umwelteinflüsse geschützt. Der fest eingebaute Akku hat eine Kapazität von 600 mAh und soll eine Laufzeit von mehreren Tagen möglich machen. Über die integrierte SOS-Taste und die Schaltfläche zur Standortlokalisierung lässt sich zudem Hilfe holen, wenn das Gerät nicht mit einem Smartphone verbunden ist.

Motorola Defy Satellite Link (Bild: Bullitt)

Das Cat S75 ist ab sofort vorbestellbar, ausgeliefert wird das Smartphone ab Mitte März. Es kostet 599 Euro, darin enthalten sind drei Monate des kleinsten Messaging-Abos für rund 30 Satellitennachrichten im Monat. Danach kostet der Dienst 5 Euro pro Monat. Der Motorola Defy Satellite Link kommt im April nach, er kostet ohne Nachrichtentarif 119 Euro, mit einem Jahresabo für 30 Nachrichten monatlich verlangt der Hersteller 169 Euro.

(sht)