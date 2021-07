Cewe Photo Award 2021: Die Schönheit der Welt in 600.000 Bildern

Die ersten Gewinner des Cewe Photo Award 2021 stehen fest. Es handelt sich dabei um die zehn Sieger aus den einzelnen Wettbewerbskategorien. Der Gesamtsieger soll erst im Rahmen einer Gala am 16. September 2021 in Berlin bekannt gegeben werden.

Der diesjährige Wettbewerb stand unter dem Motto "Our world is beautiful". Hobby- und Profifotografen aus 170 Ländern haben mehr als 600.000 Bilder dazu eingereicht. Nach eigenen Angaben ist der Cewe Photo Award damit aktuell der größte Fotowettbewerb der Welt. Für jede eingereichte Aufnahme spendet das Unternehmen zehn Cent an das Hilfswerk SOS Kinderkinderdörfer. Die knapp 60.600 Euro fließen laut Cewe in ein Bildungsprojekt auf Haiti.

Nicht perfekt

Der Jury ging es dem Motto nicht nur um das Thema Schönheit, sondern vor allem um die Geschichten dahinter. "Die Motive waren nicht immer perfekt – und das ist es, was für mich Schönheit in unserer Welt ausdrückt", sagt Petra Horn von den SOS-Kinderdörfern. Sie lobte vor allem das Bild der lachenden Kinder von Hartmut Schwarzbach aus Deutschland, das sich in der Kategorie "Menschen" durchsetzte. Auch Reuters-Fotograf und Jury-Mitglied Kai Pfaffenbach würdigt diese Aufnahme: "In diesem Foto sehen wir die pure Freude, nach der wir uns doch alle seit Monaten sehnen." Alle weiteren Kategorie-Gewinner zeigt unsere Bilderstrecke.

Der Cewe Photo Award wird seit 2010 vom Fotodruckdienstleister Cewe aus Oldenburg ausgetragen. Das Unternehmen gilt als Marktführer in diesem Bereich. 2019 avancierte der Wettbewerb erstmals zu einem der größten seiner Art. Damals kamen knapp 450.000 Beiträge zusammen. Zum Vergleich: Der Sony World Photography Award, der ebenfalls als einer der weltgrößten Fotowettbewerbe gilt, kam in diesem Jahr auf mehr als 300.000 eingereichte Fotos. Wie der Cewe Photo Award wird er in mehreren Kategorien ausgetragen und richtet sich sowohl an Hobby- als auch an professionelle Fotografen.

Bild 1 von 10 Cewe Photo Award 2021: Kategoriegewinner (10 Bilder) Kategoriegewinner "Reise und Kultur": Schildkrötensichtung von Siegfried Claeys (Bild: Siegfried Claeys / Cewe Photo Award)

(ssi)