Chang'e 5: Chinesische Weltraumsonde auf dem Weg zurück zum Mond

Die chinesische Weltraumsonde Chang'e 5 hat sich nach einem langen Zwischenstopp wieder auf den Weg zum Mond gemacht. Das haben Hobbyastronomen erkannt, berichtet SpaceNews. Eine spezielle Kapsel von Chang'e 5 hatte Ende des vergangenen Jahres ungefähr zwei Kilogramm Gestein auf dem Mond eingesammelt, war dann vom Orbiter zur Erde gebracht worden und in der Mongolei gelandet. Die Bodenproben werden seitdem untersucht, aber die wissenschaftliche Mission von Chang'e 5 war nicht beendet. Die Sonde war in einen stabilen Orbit am Lagrange-Punkt L 1 von Erde und Sonne geparkt worden, bevor sie sich nun wieder in Bewegung gesetzt hat.

Mehrere Manöver möglich

Wie SpaceNews erläutert, war die Positionsänderung von mehreren Hobbyastronomen entdeckt worden, sie dürfte demnach Ende August erfolgt sein. Gesteuert wird die Sonde demnach vom Raumfahrtkontrollzentrum Peking, das sich bislang nicht zum Status der Sonde geäußert habe. Wie die weiteren Pläne aussehen, sei deswegen unklar und aus den Beobachtungsdaten auch nicht abzusehen. Chang'e 5 könnte beispielsweise erneut in eine Umlaufbahn um den Mond einschwenken, zu einem anderen Lagrange-Punkt fliegen oder sogar bei einem Vorbeiflug Schwung holen, um den Asteroiden (469219) Kamoʻoalewa zu erreichen. Der Quasisatellit der Erde ist das Ziel einer für 2024 angesetzten chinesischen Sondenmission, die dort Proben entnehmen soll.

Chang'e 5 ist eine von gleich mehreren chinesischen Missionen, mit denen das Raumfahrtprogramm des Reichs der Mitte in den vergangenen Monaten von Erfolg zu Erfolg eilte. Als überhaupt erst dritte Nation hatte China mithilfe der Sonde Mondgestein zur Erde gebracht, wo es inzwischen analysiert werden kann. Zuvor hatte die Sonde mit dem Proben-Modul das erste robotergesteuerte Andockmanöver eines Raumschiffs in der Umlaufbahn um den Mond überhaupt durchgeführt. Welche Aufgaben Chang'e 5 mehr als ein halbes Jahr nach dem Abschluss dieser erfolgreichen Primärmission nun noch erledigen kann, hängt vor allem davon ab, wie weit der Treibstoff an Bord noch reicht.

(mho)