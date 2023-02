Charles III.: Apples Ex-Designchef darf Logo für Krönung gestalten

Was macht Apples ehemaliger Designboss Jonathan "Jony" Ive? Dinge gestalten natürlich – und darunter auch sehr prominente. Nach Arbeiten für den (in vielen Städten eher umstrittenen) Ferienwohnungsanbieter Airbnb und einer Clownsnase für eine bekannte Charity-Aktion ist nun das offizielle Logo für die Krönung des neuen britischen Königs ins Portfolio des iPhone- und iPod-Designers gelangt. Ives neue Firma LoveFrom übernahm den Job für den Buckingham Palace.

Konservativ mit viel Natur

Die Krönung von Charles III. findet am 6. Mai 2023 statt; das von Ive designte Emblem dürfte weite Verbreitung finden. Seinen Angaben zufolge soll es "den Optimismus des Frühlings" repräsentieren sowie die Liebe des neuen Königs für die Natur. Optisch ist das Logo eher konservativ geraten. Eine kreisförmig angeordnete Serifenschrift mit dem Namen des Königs, dem englischen Begriff für Krönung sowie dem Datum in Dunkelblau trifft auf verschiedene Pflanzen in Dunkelrot und Dunkelblau im Inneren des Emblems.

Ive verwendet dabei unter anderem Kleeblätter, Rosen, Disteln und Narzissen. Die Pflanzen bilden im Inneren eine angedeutete Königskrone. Interessant: Die für die britischen Royals eigentlich so wichtigen Wappen sind nicht in ihrer Originalform enthalten. Auch die lateinische Form des neuen Königs fehlt

Apple sucht keinen Designchef (mehr)

Jony Ive, der von der britischen Königin einst zum Ritter geschlagen wurde, gilt als Freund von König Charles III. – und wurde in der Vergangenheit mit LoveFrom auch bereits für ihn tätig. Noch als Prinz Charles stiftete dieser 2021 einen Preis für nachhaltige Unternehmen, dessen Logo die Ive-Firma gestalten durfte. LoveFrom wird zusammen mit Ives Kollegen Marc Newsom, einem bekannten australischen Industriedesigner, geführt. Newsom war auch bereits für Apple tätig, half bei der Gestaltung der Apple Watch.

Der iPhone-Hersteller selbst hat sich mittlerweile entschlossen, keinen Nachfolger für Ive zu benennen. Nach dessen Abgang im Jahr 2019 hatte zunächst die langjährige Mitarbeiterin Evans Hankey als Leiterin des Industriedesigns übernommen. Diese verlässt den Konzern nun allerdings. Statt einen neuen "Designgott" anzustellen, soll das Team nun direkt an den Chief Operating Officer Jeff Williams berichten. Innerhalb der kleinen Gruppe scheint sich niemand als möglicher Nachfolger von Hankey qualifiziert zu haben.

