ChatGPT auf dem iPhone: Abo-Apps von Drittanbietern wollen Kasse machen

App-Entwickler nutzen den Hype rund um den Chatbot ChatGPT, um teure Abos zu verkaufen. In Apples App Store stürmt derzeit eine "ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3" genannte App die Charts, die nicht nur mit Werbebannern gepflastert ist, sondern mit dem Zugang zu einem Chatbot auch Abonnements verkaufen will. Darunter gibt es auch ein Abo, das wöchentlich 10 Euro abbucht. Dabei wird prominent auf eine kostenlose Nutzung verwiesen, der Gratistestzeitraum verwandelt sich nach drei Tagen allerdings automatisch in das zahlungspflichtige Abonnement, wenn der Nutzer das abnickt.

Teure Abos für "ChatGPT"

Laut der App-Beschreibung kommt dafür die Schnittstelle GPT-3 der Firma OpenAI zum Einsatz, die hinter ChatGPT steckt. Zudem wird das Logo von OpenAI offenbar als App-Icon verwendet. Der Chatbot lässt sich derzeit kostenlos im Browser nutzen, eine hauseigene App des Anbieters gibt es nicht. Eine Suche nach ChatGPT im App Store führt zu weiteren Apps anderer Anbieter, die ebenfalls teure Abonnements für einen Chatbot als In-App-Käufe anbieten.

Anbieter populärer iPhone-Apps zeigen sich verärgert: Wenn Apple gegenüber Regulierern wirklich zeigen will, dass "der App Store ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort ist, dann sollte solcher Kram nicht existieren", schrieb der Mitgründer der Foto-App Halide, als Entwickler sei er sauer und traurig darüber. Er habe erst durch seinen Vater davon erfahren, der die App zwar sehr cool fand, sich aber darüber ärgerte, dafür zahlen zu müssen, so ein anderer Nutzer – der Apple-Laden sei voller Apps, die ChatGPT in eine zahlungspflichtige Hülle stecken.

Nepp im App Store

Nepp mit Keyword-Spamming, falschen Bewertungen und Apples In-App-Abonnements ist im App Store weiterhin an der Tagesordnung. Dabei werden Nutzer meist durch geschickt gestaltete Einblendungen und den Verweis auf die anfängliche Gratisnutzung zum Abschluss eines Abonnements gelockt. Das lässt sich zwar sofort wieder kündigen, die Abbuchungen werden aber oft wohl erst nach Wochen bemerkt. Apple verdient an den Abonnements bis zu 30 Prozent Provision mit.

(lbe)