ChatGPT lässt schön grüßen: Apple hält internen "AI Summit"

Apples jährlicher "AI Summit" steht bevor: Im Unterschied zu den öffentlichen Ankündigungen der Konkurrenten Microsoft und Google soll Apples Veranstaltung zum Themenfeld "Künstliche Intelligenz" rein auf eigene Mitarbeiter beschränkt bleiben. Der AI Summit findet in diesem Jahr aber erstmals wieder in Person vor Ort statt und zwar im großen Steve Jobs Theater im Apple Park, das der Konzern sonst für Produktankündigungen und Keynotes nutzt. Das Event soll auch intern gestreamt werden, merkt der Bloomberg-Journalist Mark Gurman an.

Apple-Optimierungen für Stable Diffusion

Informationen zur Agenda von Apples "AI Summit" sind bislang nicht durchgedrungen. Im Unterschied zu Microsoft und Google ist Apple nicht öffentlich auf den AI-Hype rund um durch "Large Language Models" befütterte Chatbots und Text-zu-Bild-Generatoren aufgesprungen. Besonders in Hinblick auf die begrenzten Konversationsfähigkeiten des Sprachassistenzsystems Siri dürfte das Unternehmen aber immer stärker unter Zugzwang geraten.

Im Unterbau setzt der Konzern seit Jahren auf maschinelles Lernen, jüngst passte Apple seine Betriebssysteme sogar unerwartet flott speziell für Stable Diffusion an: Optimierungen bei CoreML in iOS 16 und macOS 13 sollen den Text-zu-Bild-Generator auf den hauseigenen M- und A-Chips beschleunigen. Apples Chips sind mit einer "Neural Engine" ausgerüstet, die für Aufgaben rund um maschinelles Lernen ausgelegt ist und vom Hersteller kontinuierlich optimiert wird. Die Neural Engine ist eine "Investition in die Zukunft", betonte eine Apple-Managerin gegenüber Mac & i im September.

Tim Cook: KI wirkt sich auf alle Produkte aus

Die Frage eines Finanzanalysten, ob Apple sein Dienstgeschäft durch künstliche Intelligenz weiter ausbauen wolle, ließ der Konzernchef Tim Cook Ende vergangener Woche noch unbeantwortet. AI sei aber ein "Schwerpunkt", betonte Cook und verwies auf Funktionen wie die Autounfallerkennung der iPhone-14-Reihe. Apple sehe ein "enormes Potenzial in dem Bereich", das sich letztlich auf alle Produkte und Dienste auswirke.

(lbe)