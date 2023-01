ChatGPT soll es richten: Microsoft baut KI in Suchmaschine Bing ein

ChatGPT, die künstliche Intelligenz der Stunde, ist von OpenAI entwickelt worden. Und OpenAI ist in der Vergangenheit nicht unerheblich von Microsoft unterstützt worden. Nun geht es ums Profitieren: Die KI soll in die Suchmaschine Bing eingebaut werden, was eine direkte Konkurrenz zu Googles Suchalgorithmen und Intelligenzen bedeutet. Bing war da bislang nicht sonderlich erfolgreich.

Wie "The Information" mit Verweis auf zwei Insider berichtet, plant Microsoft, ChatGPT in seine Suchmaschine Bing einzubauen. Bereits im März könnte die neue, intelligente Suche verfügbar sein. Microsoft hatte zuvor auf der hauseigenen Messe Ignite zunächst die Integration des Bildgenerators DALL·E 2 in seine Suchmaschine angekündigt – ohne konkretes Startdatum jedoch.

Fragt man ChatGPT selbst, bestätigt der Chatbot seine künftige Aufgabe noch nicht. Weiß aber um potentielle Vorteile.

(Bild: Screenshot ChatGPT)

Microsoft investiert seit Langem in OpenAI

Schon 2019 hat Microsoft OpenAI mit einer Milliarde US-Dollar bedacht. Damals verpflichteten sich beide Unternehmen "Artificial General Intelligence" (AGI) zu fördern – KI soll dabei der gesamten Menschheit zu Gute kommen. "Wir halten es für entscheidend, dass AGI sicher und geschützt eingesetzt wird und, dass die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vorteile möglichst vielen zu Gute kommen", kommentierte OpenAI-CEO Sam Altman die Vereinbarung mit Microsoft. Im Herbst vergangenen Jahres soll es dann in eine neue Finanzierungsrunde mit möglicher Übernahme gegangen sein, dessen Ausgang allerdings unbekannt ist.

Für die Finanzierung sicherte sich Microsoft vollen Zugang zum Quellcode von GPT-3, der Sprach-KI von OpenAI dank exklusiver Lizenzen. Andere Interessenten müssen seither mit eingeschränktem Zugang via API zufrieden sein. Es gibt Abomodelle für die Nutzung. Vor Microsoft war Elon Musk Unterstützer von OpenAI.

ChatGPT ist ein KI-Chatbot, der auf menschliche Texteingaben reagieren kann und diese möglichst natürlich beantwortet. Der Chatbot kann dabei Texte, aber auch Gedichte im Stile anderer verfassen und sogar Code ausgeben. Nicht immer ist alles absolut korrekt, aber erstaunlich gut. ChatGPT steht jedem für Testzwecke offen.

Auch Google arbeitet freilich mit Künstlicher Intelligenz in seiner Suchmaschine. Multitask Unified Model (MUM) soll erkennen, welche Absichten Suchende mitbringen und entsprechend besser reagieren. Googles Modell zur Verarbeitung natürlicher Sprache nennt sich BERT. Für Googles Browser Chrome gibt es auch eine Erweiterung, so dass ChatGPT eingebunden werden kann.

(emw)