ChatGPT und KI-Textwerkzeuge in der Praxis – weiteres c't-Webinar am 28. März

Am 29. März richtet c't von 16 bis 18.30 Uhr ein Webinar zum praxisnahen Einsatz von ChatGPT und anderen KI-Textwerkzeugen aus. Es folgt auf zwei weitere, die am 28. Februar und 3. März stattfanden und innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Das Webinar hilft, die neuen Techniken zu verstehen und ihren Einfluss auf Arbeit, Branchen und Unternehmen einzuschätzen. Und es liefert Antworten auf unter anderem folgende Fragen: Warum erlebt ChatGPT einen solchen Zustrom? Ist der Hype gerechtfertigt? Und was verändert sich jetzt oder sehr bald für sehr viele Menschen?

Der KI-Sprachbot ChatGPT hat jüngst einen Hype sondergleichen losgetreten: Schon zum offiziellen Start im Dezember hatten ihn innerhalb von nur zwei Tagen eine Million Nutzer und Nutzerinnen ausprobiert. Mittlerweile bestürmen mehr als 100 Millionen Menschen den Dienst, mit der Folge, dass er aufgrund des Zulaufs auf der Website des Anbieters, des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI, immer wieder mal nicht verfügbar ist.

Funktionsweise, Ökosystem, Alternativen und rechtliche Implikationen

In über zwei Stunden geben die c't-Redakteure Jo Bager und Hartmut Gieselmann eine ausführliche und praxisnahe Einführung in die Funktionsweise von ChatGPT sowie in seine Fähigkeiten und Grenzen. Aber sie blicken auch über den Sprachbot hinaus. Denn so wie ChatGPT und das zugrunde liegende Sprachmodell GPT-3.5 werden Sprachmodelle auch anderer Anbieter in den nächsten Wochen und Monaten in vielen Branchen grundlegende Veränderungen bewirken.

Joerg Heidrich, Justiziar von Heise Medien, ordnet im Folgenden ChatGPT und die mit KI-Sprachwerkzeugen verfassten Texte rechtlich ein, insbesondere in Bezug auf das Urheberrecht. Danach werden Sprach-Tools vorgestellt, mit denen sich heute schon ChatGPT und andere Sprachmodelle nutzen lassen, darunter Browser-Add-ons für ChatGPT, Allzweck-Texthilfen, Suchmaschinen sowie Werkzeuge für die wissenschaftliche Recherche. Außerdem werden Erfahrungen mit Plagiats-Checkern vorgestellt, mit denen man angeblich von KI-Werkzeugen verfasste Texte erkennen kann.

Schließlich stellen die Experten der c't eine Auswahl an Werkzeugen für bestimmte Branchen vor, etwa rund um das Bildungswesen, Medienhäuser, Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Kundenservice. Im Anschluss an die einzelnen Themenblöcke bleibt noch Gelegenheit für Fragen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Lernen vom Schreibtisch aus

Das Webinar kostet 49,90 Euro (alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.). Abonnenten von c't und heise+ erhalten zudem einen gesonderten Rabatt, auf den sie via E-Mail hingewiesen wurden. Die Aufzeichnung des Webinars und andere bereitgestellte Materialien lassen sich auch im Nachgang abrufen. Weitere Webinare zum Thema sind außerdem in Planung.

(ane)